快訊

駐美代表宣示對美買魚叉 國造飛彈年度預算瞬間少7億

館長案槍手只是犧牲打？ 行家斷言：這盤棋已死局

聽新聞
test
0:00 / 0:00

30年前曾遭白登羞辱…教授希爾不計前嫌公開力挺

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
希爾教授5日受訪時表示，她不計前嫌，會投白登一票。 法新社
希爾教授5日受訪時表示，她不計前嫌，會投白登一票。 法新社

30年前，安妮塔·希爾(Anita Hill)指控大法官被提名人湯瑪斯(Clarence Thomas)性騷擾，卻在當時由參議員白登擔任主席的全男性白人參院司法委員會中，遭受咄咄逼人的嚴厲質詢，身心受創；30年後的今天，希爾不計前嫌公開表示，身為性別暴力倖存者，目睹當前國家面臨的政治現實，她不但會投票支持白登，若他當選總統，也會與他在性別暴力與性別歧視等相關議題上合作。

希爾5日告訴有線電視新聞網(CNN)，「儘管白登過去有種種侷限也犯過錯，但此時此刻，在川普和白登之間做選擇，我認為白登才是那個應該在11月當選的人。這不僅是白登正與川普競爭，更攸關於性別暴力倖存者的權益。」

希爾是律師，也在大學擔任社會政策及女性研究教授，研究性騷擾、性別暴力和性別歧視問題；她說：「我矢志找出解決方案，而且我非常願意與白登合作。」

希爾說：「我希望下任總統，是可以與他談論美國男女及非二元性別者因其性別遭暴力對待等等切實問題的人。我相信，白登就是那個人。我不相信川普會是那個聆聽我聲音的人。」

早在1991年，白登擔任參院司法委員會主席，負責主持當時美國大法官被提名人湯瑪斯聽證會。希爾指控湯瑪斯在平等就業機會委員會(Equal Employment Opportunity Commission)與她共事時，對她性騷擾；湯瑪斯否認指控。

在白登主持的聽證會中，清一色白人男性參議員對希爾輪番拷問性騷擾細節並質疑她的性格，甚至當場大聲吼叫。希爾說，這些聽證會永久改變了她的人生。

白登長期以來面對外界指責主持失控、導致聽證會變成羞辱希爾的馬戲團，始終為自己辯護。但白登去年宣布參選總統後，曾打電話給希爾表示遺憾。後來他接受美國廣播公司(ABC)及CNN訪問，坦承「作為委員會主席，希爾未獲很好對待，我對此事負有責任。」

白登還表示，他一開始就相信希爾；該聽證會結束後，他下定決心要確保委員會有女性參與，並完成立法通過「反婦女暴力法」(Violence Against Women Act)。

希爾原本對白登電話致意內容不滿，但看到白登的公開聲明後，她表示，她相信白登「變進步了，我們已更加接近，這是一個開始。」

原本不願再參與任何政府工作的希爾，表示自己願意進入政府，為內部改革而努力。

1991年時為民主黨籍的聯邦參議員白登，在提名大法官湯瑪斯的聽證會上侮辱指控性騒的希爾。白登如今稱他對過去所為十分後悔。 法新社
1991年時為民主黨籍的聯邦參議員白登，在提名大法官湯瑪斯的聽證會上侮辱指控性騒的希爾。白登如今稱他對過去所為十分後悔。 法新社
1991年時為民主黨籍的聯邦參議員白登，在提名大法官湯瑪斯的聽證會上侮辱指控性騒的希爾。白登如今稱他對過去所為十分後悔。 法新社
1991年時為民主黨籍的聯邦參議員白登，在提名大法官湯瑪斯的聽證會上侮辱指控性騒的希爾。白登如今稱他對過去所為十分後悔。 法新社

性騷擾 川普 大法官

延伸閱讀

美開發新型飛彈攔截系統 2028年部署對付北韓

梅根父再度羞辱女兒、女婿：疫情期間還哀哀叫什麼？

相關新聞

洛杉磯45度熱浪來襲 官員：避暑莫忘防疫

今天是美國勞動節3天連假首日，南加州大洛杉磯地區熱浪來襲，高溫達攝氏45度，衛生官員表示，到沙灘避暑記得防疫，以免重演5月連假後的新型冠狀病毒疫情爆發。

選前惹毛美軍？川普否認稱陣亡將士「魯蛇」 遭福斯打臉

大西洋月刊報導，川普2018年不去巴黎近郊的埃納-馬恩河美國陣亡將士公墓致敬，是因為他認為陣亡美軍是「失敗者」（losers）和「笨蛋」（suckers），川普否認說過這樣的話，在福斯新聞台記者珍妮佛．葛里芬（Jennifer Griffin）和美聯社都證實川普的確說過後，川普要求福斯開除葛里芬。

得來速、電影院、體育場…大選投票「疫」外更多選擇

今年總統選舉與往常投票將有所不同。受到新冠肺炎疫情影響，又擔心選票寄遞無法準時到達而未能列入11月3日總統大選結果，各州正著手改造體育場、得來速購餐車道甚至電影院，充當選民親身到場的安全投票所。

不再虛擬！賀錦麗單槍匹馬赴威州 展開傳統造勢

民主黨副總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)預定於7日出訪威斯康辛州密爾瓦基市(Milwaukee)，這是她被黨提名副總統後，單獨進行第一趟傳統的競選行程。

30年前曾遭白登羞辱…教授希爾不計前嫌公開力挺

30年前，安妮塔·希爾(Anita Hill)指控大法官被提名人湯瑪斯(Clarence Thomas)性騷擾，卻在當時由參議員白登擔任主席的全男性白人參院司法委員會中，遭受咄咄逼人的嚴厲質詢，身心受創；30年後的今天，希爾不計前嫌公開表示，身為性別暴力倖存者，目睹當前國家面臨的政治現實，她不但會投票支持白登，若他當選總統，也會與他在性別暴力與性別歧視等相關議題上合作。

CNN：白登民調被高估 領先川普8百分點 實際只有5

多項全美民調均表示，民主黨總統候選人白登都領先爭取連任的川普，但有線電視新聞網(CNN)的分析指出，白登的民調表面上看是領先不少，但實際民調並沒有那麼高。

川普能否學老布希 祭出「負面選戰」擊敗白登？

11月總統選舉在即，尋求連任的川普一如1988年的老布希副總統，民調大幅落後給民主黨候選人白登；但當年老布希陣營使用負面選戰手法，把對手麻州州長杜卡克斯(Michael Dukakis)打成極左自由派，加上當時爆發假釋犯霍頓(Willie Horton)強暴白人女子一案，讓老布希打了場漂亮的勝選翻身戰。

連4晚抗議… 羅徹斯特非裔虐殺案 紐約州大陪審團啟動調查

非裔男子普洛德(Daniel Prude)今年3月因裸體上街，遭紐約州羅徹斯特(Rochester)警察逮捕後被戴上頭套，疑似引發窒息死亡；現在不僅抗爭連續進入第四晚，紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)5日更宣布，將組成大陪審團，對本案進行調查。

肯塔基賽馬會場外 爆武裝族裔示威 劍拔弩張45分鐘

支持警方及反種族歧視的抗議者分別武裝，5日在肯塔基州路易維爾市著名的邱吉爾賽馬場(Churchill Downs)附近公園對峙，幾乎臉貼臉，彼此叫罵，態勢劍拔弩張約45分鐘，警方設法驅離兩造，但雙邊人馬仍在賽馬場外進行抗議；肯塔基州第146屆賽馬會儼然變2020年全美危機的超現實縮影。

「不符美國價值」 川普擬撤聯邦「種族敏感訓練」計畫

據白宮預算管理局(Office of Management and Budget)4日釋出的一份備忘錄，川普總統將「整頓」聯邦政府機構的「種族敏感訓練」(racial sensitivity trainings)計畫，並稱該計畫「製造分裂」且「不符合美國價值」。

國土安全部3文件草案：白人至上主義者 最嚴重恐怖威脅

國土安全部三份文件草案，都將白人至上主義者列為美國面對的最嚴重的恐怖威脅，聲稱他們所構成的威脅比來自外國恐怖分子的直接威脅更嚴重。

國防部長艾思博挺川普 退役將領低調不評論

「大西洋月刊」(The Atlantic)報導川普總統貶低陣亡美軍為「失敗者」，雖遭川普斥為假新聞，但許多高階與前軍方領袖都不知該如何回應；現任國防部長艾思博(Mark T. Esper)聲援川普，前國防部長馬提斯(Jim Mattis)等人低調不評論。

熱門新聞

127公分侏儒鍛鍊成猛男 多女包圍邀過夜一概拒絕

美股需提防 勞工節假期過後恐出現暴跌

「懷疑你來偷技術」 陸生面臨美國更嚴格離境審查

患不治症被拒安樂死 法男直播死亡過程

環時：中印一旦開戰 印度毫無勝算

颱風海神6日撲日本沖繩九州 大雨暴風恐釀災

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。