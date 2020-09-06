30年前曾遭白登羞辱…教授希爾不計前嫌公開力挺

30年前，安妮塔·希爾(Anita Hill)指控大法官被提名人湯瑪斯(Clarence Thomas)性騷擾，卻在當時由參議員白登擔任主席的全男性白人參院司法委員會中，遭受咄咄逼人的嚴厲質詢，身心受創；30年後的今天，希爾不計前嫌公開表示，身為性別暴力倖存者，目睹當前國家面臨的政治現實，她不但會投票支持白登，若他當選總統，也會與他在性別暴力與性別歧視等相關議題上合作。

希爾5日告訴有線電視新聞網(CNN)，「儘管白登過去有種種侷限也犯過錯，但此時此刻，在川普和白登之間做選擇，我認為白登才是那個應該在11月當選的人。這不僅是白登正與川普競爭，更攸關於性別暴力倖存者的權益。」

希爾是律師，也在大學擔任社會政策及女性研究教授，研究性騷擾、性別暴力和性別歧視問題；她說：「我矢志找出解決方案，而且我非常願意與白登合作。」

希爾說：「我希望下任總統，是可以與他談論美國男女及非二元性別者因其性別遭暴力對待等等切實問題的人。我相信，白登就是那個人。我不相信川普會是那個聆聽我聲音的人。」

早在1991年，白登擔任參院司法委員會主席，負責主持當時美國大法官被提名人湯瑪斯聽證會。希爾指控湯瑪斯在平等就業機會委員會(Equal Employment Opportunity Commission)與她共事時，對她性騷擾；湯瑪斯否認指控。

在白登主持的聽證會中，清一色白人男性參議員對希爾輪番拷問性騷擾細節並質疑她的性格，甚至當場大聲吼叫。希爾說，這些聽證會永久改變了她的人生。

白登長期以來面對外界指責主持失控、導致聽證會變成羞辱希爾的馬戲團，始終為自己辯護。但白登去年宣布參選總統後，曾打電話給希爾表示遺憾。後來他接受美國廣播公司(ABC)及CNN訪問，坦承「作為委員會主席，希爾未獲很好對待，我對此事負有責任。」

白登還表示，他一開始就相信希爾；該聽證會結束後，他下定決心要確保委員會有女性參與，並完成立法通過「反婦女暴力法」(Violence Against Women Act)。

希爾原本對白登電話致意內容不滿，但看到白登的公開聲明後，她表示，她相信白登「變進步了，我們已更加接近，這是一個開始。」

原本不願再參與任何政府工作的希爾，表示自己願意進入政府，為內部改革而努力。