不再虛擬！賀錦麗單槍匹馬赴威州 展開傳統造勢

民主黨副總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)預定於7日出訪威斯康辛州密爾瓦基市(Milwaukee)，這是她被黨提名副總統後，單獨進行第一趟傳統的競選行程。

威斯康辛州是重要的搖擺州，而民主黨總統候選人白登(Joe Biden)競選團隊尚未說明賀錦麗在當地的具體計畫。

過去超過一個月以來，賀錦麗都沒有親自搭機前往各地造勢；獲得提名後三周以來，賀錦麗主要都是透過電腦，與較少數的民眾連線造勢。

賀錦麗3日對一群友善的好萊塢贊助者說，她每天虛擬走訪的州，數量可能令人吃驚；本周稍早，她就曾在明尼蘇達、加州、康乃狄克等州的支持者面前造勢，接著也問候密蘇里州金主。

白登上周曾造訪基諾沙(Kenosha)，與遭白人警察從背後槍擊導致癱瘓的非裔男子布萊克(Jacob Blake)家屬會面，並與當地社區民眾討論種族正義與該市抗爭活動等議題；而賀錦麗沒有同行。

賀錦麗自從獲得提名以來，沒有舉辦過大型記者會，6日在有線電視新聞網(CNN)「美國國情」(State of the Union)節目上首次身為候選人獨自亮相；她說：「我會說我不會相信川普；需要有可信的消息來源，說明他所說任何事物的功效與可靠程度。」

民主黨全國委員會(DNC)前主席唐娜‧布拉齊(Donna Brazile)說，重要的是賀錦麗必須要出席非虛擬的活動「並在現場實際觀察民眾的心態」。

但布拉齊說，數位活動也營造了強烈的熱忱；「賀錦麗做到了讓副總統候選人看起來像是個搖滾明星，大家也踴躍捐款。」

南卡羅來納州哥倫比亞市(Columbia)市長班傑明(Steve Benjamin)說，賀錦麗目前為止主要扮演募款的角色是合理的，但選民希望更常看到她；「在現場的曝光率相當重要，讓民眾看到你親自來到社區，這點非常重要。」

班傑明也說，他預期賀錦麗也能有機會造訪賓州、北卡羅來納、佛羅里達、喬治亞等其他搖擺州。