CNN：白登民調被高估 領先川普8百分點 實際只有5

多項全美民調均表示，民主黨總統候選人白登都領先爭取連任的川普，但有線電視新聞網(CNN)的分析指出，白登的民調表面上看是領先不少，但實際民調並沒有那麼高。

在民主黨全國黨代表大會後，CNN / SSRS的聯合民調顯示白登的支持率大漲，領先川普八個百分點，這與格林內爾學院／塞爾澤公司(Grinnell College/Selzer and Co.)的民調結果基本相同。

然而白登的真實領先優勢只是五個百分點，這是甚麼意思？那就先要記得，要當選總統就必須最少贏得270張選舉人票。

首先要注意的是，白登並不是在所有州的民調是大幅領先的，例如福斯新聞在威斯康辛州的民調指出，白登是領先八個百分點，但在佛州的另一個民調，他與川普的差距只是三個百分點。再者在搖擺州裡，白登在密西根州及威州領先六個百分點，亞利桑納領先約五個百分點。

如果他在本屆大選能夠全盤接收喜萊莉‧柯林頓2016年大選中所贏得的州的選票，再加上內布拉斯加州的第二國會選區選票，則他可以獲得270張選舉人票。

在2016年的選舉裡，喜萊莉‧柯林頓在這些州的領先民調為五個百分點，換言之，白登真正在這些州份的實際領先為五百分點。

與民調得出領先八個百分點比較，這三個百分點就是2016年民調比率與真正領先比率之差；這也印證了雖然柯林頓2016年在全國範圍內所得選票贏了兩個百分點，但川普在威州僅以多出一個百分點的選票，奪下威州的選舉人票而成功當選。

因此歷史表明，白登的領先優勢，只有在他至少贏得普選票五個百分點的情況下，才是安全的；他現在的民調領先，但未來兩個月仍然的變數仍大。