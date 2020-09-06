川普能否學老布希 祭出「負面選戰」擊敗白登？

11月總統選舉在即，尋求連任的川普一如1988年的老布希副總統，民調大幅落後給民主黨候選人白登；但當年老布希陣營使用負面選戰手法，把對手麻州州長杜卡克斯(Michael Dukakis)打成極左自由派，加上當時爆發假釋犯霍頓(Willie Horton)強暴白人女子一案，讓老布希打了場漂亮的勝選翻身戰。

「紐約時報」警告，殷鑒不遠，川普陣營早開始使用老布希當年的手法，白登陣營不宜托大。

老布希陣營1988年7月在華府密會後，採納選戰總操盤手艾特瓦特(Lee Atwater)建議的選戰主軸，把杜卡克斯擘繪成不曉世事的長春藤名校精英，專愛特赦重罪犯，反對死刑，不愛國，最終不僅讓杜卡克斯原本領先的聲勢崩盤，還以普選票53%對46%的比例，斬獲40州，入主白宮。

「紐時」表示，歷史會不會重演，輿論是否迅速轉向，白登已在縮小的民調領先會不會曇花一現，都值得觀察。

當年，非裔男子霍頓按麻州假釋法出獄期間，強暴一名馬里蘭州白人女子，還刀捅她的男朋友；老布希陣營及外圍組織巧妙地使用廣告，含沙射影，指本案要歸咎給杜卡克斯的自由派態度。

而杜卡克斯拒絕相信這類齷齪伎倆會傷及他的選情，在接下來發現自己聲勢崩潰，但為時已晚。

2020年時空當然與1988年不同。而白登更與杜卡克斯大異其趣，駁斥川普的種種攻擊時遠為積極。另外，大批選民討厭川普的最大原因，是在其治下新冠疫情造成美國將近19萬人死亡，經濟因此殘破。川普在很多美國人心目中沒有信用，也削弱他發動攻擊時的能耐。

但是，明尼蘇達州黑人男子佛洛伊德遭白人警察壓頸死亡後，在全國陸續傳出的警察和非裔民眾的衝突引發示威動亂後，川普開始把亂象框在白登身上；另外，川普上月在賓州演說時，也對白登的副手賀錦麗展開新攻勢，說她在擔任舊金山區檢察官時，放任一名違法入境的外國毒販假釋，而四個月後，該毒販搶劫一名29歲女子，還駕駛休旅車撞倒她，碾碎她的顱骨。凡此種種都是直接呼應霍頓的往事。

艾特瓦特否認自己與1988年老布希打負面選戰及大用霍頓案有所牽連，但他坦承霍頓案是老布希勝選的關鍵；紐時指出，川普最大的問題，就是還沒找到今日的霍頓。