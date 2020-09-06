連4晚抗議… 羅徹斯特非裔虐殺案 紐約州大陪審團啟動調查

非裔男子普洛德(Daniel Prude)今年3月因裸體上街，遭紐約州羅徹斯特(Rochester)警察逮捕後被戴上頭套，疑似引發窒息死亡；現在不僅抗爭連續進入第四晚，紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)5日更宣布，將組成大陪審團，對本案進行調查。

案發時的錄影畫面2日公布後，示威者不滿的情緒高漲，連續四晚集結在安大略湖(Lake Ontario)附近抗爭；警方表示，4日當場就有多達11人遭到逮捕。

示威者甚至進逼警局總部，使警方動用化學噴霧，驅散障礙物附近抗議群眾。但示威仍舊失控，不僅有公車站被燒毀，更有仍有客人在用餐的餐廳桌椅、窗戶被砸毀。警方不甘示弱，更使用胡椒彈將示威者逼退。

檢察長詹樂霞透過聲明表示：「普洛德家庭和羅徹斯特社區經歷了難以忍受的痛苦。」紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)也說：「我讚賞檢察長毫不猶豫做出行動，組成大陪審團；遲來的正義不是正義，紐約人民有權獲得真相。」

示威行動組織者艾許莉‧甘特(Ashley Gantt)說：「這只是開始，我們不會停止追尋真相和正義。」

普洛德生前一直與姊妹同住，卻因罹患精神疾病才前往羅徹斯特尋求兄弟的協助。然而，他之後在兄弟喬‧普洛德(Joe Prude)的家裡又不斷鬧事，且破壞家具，甚至說有親戚要謀殺他，因此事發當晚才會被送往醫院，但幾個小時穩定後便出院。

據芝加哥警方表示，普洛德自1995年被捕的紀錄多達37次，還有九次被定罪，其中八次都與毒品和酒精有關，另一次是搶劫。據伊利諾州懲教所(Illinois Department of Corrections)指出，普洛德服刑不到一年就被假釋。