肯塔基賽馬會場外 爆武裝族裔示威 劍拔弩張45分鐘

支持警方及反種族歧視的抗議者分別武裝，5日在肯塔基州路易維爾市著名的邱吉爾賽馬場(Churchill Downs)附近公園對峙，幾乎臉貼臉，彼此叫罵，態勢劍拔弩張約45分鐘，警方設法驅離兩造，但雙邊人馬仍在賽馬場外進行抗議；肯塔基州第146屆賽馬會儼然變2020年全美危機的超現實縮影。

路透5日報導，下午時光漸漸過去，一大群抗議者高喊「沒有正義，就沒有賽馬會」，然後往賽馬場行進，呼應取消今年賽事的訴求；今年賽馬會正在進行，但為防新冠病毒疫情傳染，不准觀眾入場。

同一時間，抗議警方殺害非裔民眾的「NFAC」武裝團體有大約200人集結在賽馬場左近的公園，檢查他們的武器，而賽馬初賽已在邱吉爾賽馬場內進行之中。

今年3月，路易維爾警方在半夜衝進非裔女性緊急醫護員布琳娜．泰勒(Breonna Taylor)家中，執行搜索，卻開槍將26歲的她擊斃以來，該市便成為今年夏天種族關係緊張的閃爆點。

5日稍早，一群反抗議群眾，包括約250名「憤怒維京人」(The Angry Vikings)團體成員，在賽馬場外頭揮舞長、短槍枝，與「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)抗議者對峙，兩造發生推擠，幾乎臉貼著臉叫罵，45分鐘後警方清場，把他們趕走，但抗議仍在賽馬場外進行。

自5月25日，明尼亞波利斯市發生非裔男子佛洛伊德遭警方壓頸致死以來，反種族歧視及警方暴力的示威便席捲全美。尋求連任的川普總統指責各城市抗議者「無法無天」，派出聯邦幹員鎮壓。與川普角逐下屆總統的民主黨候選人白登則譴責川普口發煽風點火言詞，助長暴力。

住邱吉爾賽馬場對面民眾萬妲‧馬丁(Wanda Martin)以往靠著替馴馬師工作，另餵養、照顧賽馬而賺取收入。她表示，這根本不像賽馬，真是有史以來最糟的一次馬會。