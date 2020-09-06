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國土安全部3文件草案：白人至上主義者 最嚴重恐怖威脅

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合5日電

國土安全部三份文件草案，都將白人至上主義者列為美國面對的最嚴重的恐怖威脅，聲稱他們所構成的威脅比來自外國恐怖分子的直接威脅更嚴重。

草案還指出，俄羅斯可能是美國國內最隱蔽的主要外國影響力，以及虛假信息的來源。

這三份文件草案最早一份的日期是2020年8月3日，另外兩份的日期是8月27日。三份文件草案使用了不同語言來描述白人至上主義者構成的危險，但同一結論是他們構成了最嚴重的威脅。

第一份草案指出，「由各種各樣的社會、意識形態和個人因素驅動的獨狼罪犯等，將成為美國面對的主要恐怖主義威脅。我們估計白人至上主義極端分子愈來愈多地與國外志同道合的人建立聯繫，將構成最持久和致命的威脅。」

接下來的兩份草案都提到「家庭暴力極端分子」，也提及在全國範圍內極端分子鼓動用暴力抗議種族主義以及警察暴力。

三份草案都寫道，「我們認為到2021年，白人至上主義極端分子(WSE)仍將是國內最持久和致命的威脅。」但這些草案都沒有提到反法西斯組織的鬆散聯盟——「反法西斯主義運動」(Antifa)。

川普總統及共和黨人一直指Antifa為危險的無政府主義者及恐怖分子，不過有兩份草案只提及那些希望利用社會不滿情緒才推動合法抗議的組織。

前國土安全部代理部長麥卡利南(Kevin McAleenan)去年命令國安部每年制訂年度國土安全威脅的評估，這三份草案正是今年度的報告。

2011年至2014年期間負責國土安全部反恐工作的科恩(John Cohen)認為，草案的結論不足為奇。

他指出，這些文件草案與國土安全部，聯邦調查局和其他執法機構的早期情報報告相當一致，即「當今美國面臨的與恐怖主義有關的最重大威脅，是來自白人至上及其他暴力極端主義分子。」

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