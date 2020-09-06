「不符美國價值」 川普擬撤聯邦「種族敏感訓練」計畫

據白宮預算管理局(Office of Management and Budget)4日釋出的一份備忘錄，川普總統將「整頓」聯邦政府機構的「種族敏感訓練」(racial sensitivity trainings)計畫，並稱該計畫「製造分裂」且「不符合美國價值」。

白宮管理及預算辦公室主任沃特(Russell Vought)透過文長兩頁的備忘錄表示，川普下令將不再以稅金贊助與種族敏感訓練相關的任何課程。

沃特將指示各聯邦機構列出訓練合約的清單，其訓練內容包括「白人特權」和「批判種族理論」，並盡一切所能與合法的條件下，將這些項目從合約中刪除。

該備忘錄還提出，聯邦機構的雇員應能分辨其訓練內容是否包含稱美國為「天生具有種族歧視」或「邪惡」的國家，如果合約中有此內容應立即撤銷。

「總統要求我(沃特)確保所有聯邦機構停止用稅金，贊助這些宣揚不符合美國價值的訓練課程」，備忘錄寫道。

沃特表示，川普發現過去行政機關在這些訓練課程上斥資數百萬元，之後向媒體指稱，受訓的人都被教育相信「所有白人都對種族歧視有所貢獻，或是受益」。

雖然目前針對備忘錄內容，未明確指出被取消的訓練課程有哪些，但福斯新聞網(Fox News)最近才在節目中批評，指責前總統歐巴馬(Obama)將這些號稱「多元和包容」的課程引入聯邦政府機關。

距離大選近在咫尺，川普近日不斷受到有關種族、政治策略、南北戰爭和邦聯旗幟等議題的關注，尤其自黑人維權行動「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)抗爭暴發以來，川普一再強調法律和秩序的重要，並批評示威者們的暴力行為。

根據政治新聞網站RealClearPolitics的報導，備忘錄的最後以「總統和他的執政團隊全面承諾，替所有美國人維護個人的平等和權益」做為結尾。