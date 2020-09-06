國防部長艾思博挺川普 退役將領低調不評論

「大西洋月刊」(The Atlantic)報導川普總統貶低陣亡美軍為「失敗者」，雖遭川普斥為假新聞，但許多高階與前軍方領袖都不知該如何回應；現任國防部長艾思博(Mark T. Esper)聲援川普，前國防部長馬提斯(Jim Mattis)等人低調不評論。

艾斯博表示，川普對美軍、退伍軍人與其家屬保有最高尊敬，因此經常要求提高薪資與軍費。

退役海軍上將斯塔里蒂斯(James Stavridis)表示，公墓是陣亡美軍的聖壇，他也指出前白宮幕僚長凱利與馬提斯並未出面否認報導，這點值得注意。凱利與馬提斯4日皆未回應，其他與其共事的退役陸戰隊將領也拒絕評論。

陸軍退役上將湯馬斯(Tony Thomas)認為，引述匿名指控總統的內容有損軍人專業，而且會激化兩極看法。

杜克大學國內軍事關係學者費維爾(Peter Feaver)分析，退役將領不太可能現在發聲，就算川普在報導中發言充滿冒犯，但前將領的首要之務可能是遵守規範，遠離政治喧囂，尤其現在選舉將至；現任軍方領袖更是如此，他們有義務遵守法律命令，不過報導可能減損他們對總司令的信心。

軍方非營利組織也被迫回應，「倖存者悲劇協助計畫」(Tragedy Assistance Program for Survivors)4日與委員會談論大西洋報導，並表示將與軍眷同在，美國不會忘記為國犧牲的軍人。

退役軍人麥加夫(Brian McGough)2003年在伊拉克受重傷，他表示報導中川普的言論令人震驚，但並不感到驚訝；他希望軍方領袖能出面支持美軍，提振士氣。