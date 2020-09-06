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大西洋爭議報導後 凱利憂政治化保持沉默

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合5日電
陸戰隊將領退役的前白宮幕僚長凱利，目前對在他在白宮時是否有聽聞川普總統涉及侮辱陣亡軍人的講話，保持關鍵性的沉默。 美聯社
陸戰隊將領退役的前白宮幕僚長凱利，目前對在他在白宮時是否有聽聞川普總統涉及侮辱陣亡軍人的講話，保持關鍵性的沉默。 美聯社

白宮前幕僚長凱利(John Kelly)2018年底離開白宮後，鮮少談論川普總統，近日他成為「大西洋月刊」(The Atlantic)爭議報導的關鍵人物，但至今仍保持沉默，令不少同僚與團體感到訝異。

凱利在大西洋月刊報導中出現兩次，一次為2018年他與川普到訪一次大戰的法國戰場貝洛伍德森林(Belleau Wood)，另一次則為兩人2017年國殤日到訪阿靈頓國家公墓(Arlington National Cemetery)；報導稱川普批評陣亡美軍為「失敗者」和「笨蛋」。

「大西洋月刊」3日引述多方消息報導，川普國殤日到阿靈頓國家公墓時，向一名陣亡海軍的父親質疑其兒子的犧牲，而這名父親就是海軍退役四星上將、川普當時的幕僚長凱利。

凱利長子羅伯特．凱利(Robert Kelly)中尉2010年在阿富汗巡邏時遇爆炸身亡，凱利在羅伯特罹難去世後寫下：「羅伯特捐軀保護我們的國家、國人與其價值，免遭可怕無情的敵人傷害。」

凱利原任國土安全部部長，後成為川普的白宮幕僚長；川普在2017年國殤日與凱利一起到羅伯特墓前，據報川普當時轉向凱利並詢問：「我不懂，他們有什麼好紀念的？」

紐約時報報導，凱利對該報導默不作聲，令希望他發聲的友人與同僚驚訝又沮喪。凱利拒絕參加有紀錄的訪問、談論川普2018年出訪法國的言論。

凱利靜默的決定使「共和黨選民反川普」(Republican Voters Against Trump)等團體感到挫折，他們希望凱利公開支持民主黨總統候選人白登(Joseph Biden)；「永遠不要川普」(Never Trumper)活動發起人克里斯托(William Kristol)表示，凱利的準則就是對川普的私下對話隻字不提。

不過紐時報導，凱利曾告訴幕僚，身為退役將軍，不應在政治活動熱頭上出面對抗現任總統。退役陸戰隊四星上將辛尼(Anthony C. Zinni)表示：「他避免被認為帶有政治立場。」

大西洋月刊的報導出來後，凱利的壓力漸增；前國務卿喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)的前長期助理瑞恩斯(Philippe Reines)表示：「因為支持並捍衛憲法的誓言而選擇忠於前上司，而同一名上司卻危害憲法，這麼做一點都不高尚。」他說若川普連任，凱利現在的沉默會是一大主因。

凱利的友人與同仁表示，凱利考慮是否出面談話時，也考慮到會重新談到其長子陣亡的事。凱利的前助理部長伊莉莎白．紐曼(Elizabeth Neumann)表示，他將兒子去世當作隱私，不希望此事政治化。

親近凱利的人也透露，凱利一開始覺得川普對這些無私為國士兵的評論很奇怪，尤其是那些為國付出生命的將士，後來凱利才明白，川普不懂為他人犧牲。

川普 白宮 國殤日

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