福斯記者葛里芬證實總統貶損陣亡美軍 川普嗆開除她

福斯新聞頻道(Fox News Channel)國安事務記者珍妮佛‧葛里芬(Jennifer Griffin)引述可靠消息人士說法，向大西洋(The Atlantic)雜誌證實，川普總統屢次貶損美軍、烈士和傷兵；川普推文痛批葛里芬「必須被開除」，但福斯新聞部分記者表態力挺葛里芬。

葛里芬在「卡夫托周六現場」(Cavuto Live Saturday)節目上說：「我的來源並非匿名人士，但我懷疑對總統來說是匿名的；我可以告訴你(主持人卡夫托 Neil Cavuto)，我的來源堅不可摧。」

葛里芬4日引述兩位前川普政府資深官員說法報導，證實川普2018年出訪法國時拒絕驅車赴巴黎郊區的Aisle-Marne墓園紀念殉職美軍；該官員說，「其他各國元首都會去，但他不想去。」

川普對此不滿，推文呼籲福斯開除葛里芬，並怒斥「福斯新聞不再！」

然而，福斯新聞的記者迅速發聲捍衛葛里芬，福斯記者耶拿斯(Bryan Llenas)說：「葛里芬是所有記者的典範，勇敢、聰明、道德、公正且人超好。」

福斯主播拜爾(Bret Baier)說，葛里芬「是偉大的記者和完全的好人」；福斯新聞尹斯特(Trey Yingst)則說，葛里芬「代表新聞產業的基石：真相與負責。」

葛里芬也推文寫道，「一名川普政府前資深官員表示，『當總統提及越戰時，他說，那是一場愚蠢的戰爭，任何去打越戰的人都是傻瓜(sucker)』。」

儘管葛里芬的部分同事力挺她，但福斯新聞頻道尚未就川普的攻擊發表評論，這與福斯在川普就任後的立場一致。