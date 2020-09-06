快訊

駐美代表宣示對美買魚叉 國造飛彈年度預算瞬間少7億

館長案槍手只是犧牲打？ 行家斷言：這盤棋已死局

聽新聞
test
0:00 / 0:00

福斯記者葛里芬證實總統貶損陣亡美軍 川普嗆開除她

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合5日電
川普總統被指侮辱陣亡軍人風波，持續延燒。川普總統推文批福斯新聞網記者葛里芬是假新聞。美聯社、法新社
川普總統被指侮辱陣亡軍人風波，持續延燒。川普總統推文批福斯新聞網記者葛里芬是假新聞。美聯社、法新社

福斯新聞頻道(Fox News Channel)國安事務記者珍妮佛‧葛里芬(Jennifer Griffin)引述可靠消息人士說法，向大西洋(The Atlantic)雜誌證實，川普總統屢次貶損美軍、烈士和傷兵；川普推文痛批葛里芬「必須被開除」，但福斯新聞部分記者表態力挺葛里芬。

葛里芬在「卡夫托周六現場」(Cavuto Live Saturday)節目上說：「我的來源並非匿名人士，但我懷疑對總統來說是匿名的；我可以告訴你(主持人卡夫托 Neil Cavuto)，我的來源堅不可摧。」

葛里芬4日引述兩位前川普政府資深官員說法報導，證實川普2018年出訪法國時拒絕驅車赴巴黎郊區的Aisle-Marne墓園紀念殉職美軍；該官員說，「其他各國元首都會去，但他不想去。」

川普對此不滿，推文呼籲福斯開除葛里芬，並怒斥「福斯新聞不再！」

然而，福斯新聞的記者迅速發聲捍衛葛里芬，福斯記者耶拿斯(Bryan Llenas)說：「葛里芬是所有記者的典範，勇敢、聰明、道德、公正且人超好。」

福斯主播拜爾(Bret Baier)說，葛里芬「是偉大的記者和完全的好人」；福斯新聞尹斯特(Trey Yingst)則說，葛里芬「代表新聞產業的基石：真相與負責。」

葛里芬也推文寫道，「一名川普政府前資深官員表示，『當總統提及越戰時，他說，那是一場愚蠢的戰爭，任何去打越戰的人都是傻瓜(sucker)』。」

儘管葛里芬的部分同事力挺她，但福斯新聞頻道尚未就川普的攻擊發表評論，這與福斯在川普就任後的立場一致。

福斯 川普 美軍 戰爭

延伸閱讀

川普拚選前推出安全疫苗 賀錦麗明言不信任他

路透：川普正考慮封殺中芯

美國安顧問：對中交往 美40年最失敗外交政策

美國當和事佬！塞爾維亞、科索沃 白宮簽經濟協議

相關新聞

洛杉磯45度熱浪來襲 官員：避暑莫忘防疫

今天是美國勞動節3天連假首日，南加州大洛杉磯地區熱浪來襲，高溫達攝氏45度，衛生官員表示，到沙灘避暑記得防疫，以免重演5月連假後的新型冠狀病毒疫情爆發。

選前惹毛美軍？川普否認稱陣亡將士「魯蛇」 遭福斯打臉

大西洋月刊報導，川普2018年不去巴黎近郊的埃納-馬恩河美國陣亡將士公墓致敬，是因為他認為陣亡美軍是「失敗者」（losers）和「笨蛋」（suckers），川普否認說過這樣的話，在福斯新聞台記者珍妮佛．葛里芬（Jennifer Griffin）和美聯社都證實川普的確說過後，川普要求福斯開除葛里芬。

得來速、電影院、體育場…大選投票「疫」外更多選擇

今年總統選舉與往常投票將有所不同。受到新冠肺炎疫情影響，又擔心選票寄遞無法準時到達而未能列入11月3日總統大選結果，各州正著手改造體育場、得來速購餐車道甚至電影院，充當選民親身到場的安全投票所。

不再虛擬！賀錦麗單槍匹馬赴威州 展開傳統造勢

民主黨副總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)預定於7日出訪威斯康辛州密爾瓦基市(Milwaukee)，這是她被黨提名副總統後，單獨進行第一趟傳統的競選行程。

30年前曾遭白登羞辱…教授希爾不計前嫌公開力挺

30年前，安妮塔·希爾(Anita Hill)指控大法官被提名人湯瑪斯(Clarence Thomas)性騷擾，卻在當時由參議員白登擔任主席的全男性白人參院司法委員會中，遭受咄咄逼人的嚴厲質詢，身心受創；30年後的今天，希爾不計前嫌公開表示，身為性別暴力倖存者，目睹當前國家面臨的政治現實，她不但會投票支持白登，若他當選總統，也會與他在性別暴力與性別歧視等相關議題上合作。

CNN：白登民調被高估 領先川普8百分點 實際只有5

多項全美民調均表示，民主黨總統候選人白登都領先爭取連任的川普，但有線電視新聞網(CNN)的分析指出，白登的民調表面上看是領先不少，但實際民調並沒有那麼高。

川普能否學老布希 祭出「負面選戰」擊敗白登？

11月總統選舉在即，尋求連任的川普一如1988年的老布希副總統，民調大幅落後給民主黨候選人白登；但當年老布希陣營使用負面選戰手法，把對手麻州州長杜卡克斯(Michael Dukakis)打成極左自由派，加上當時爆發假釋犯霍頓(Willie Horton)強暴白人女子一案，讓老布希打了場漂亮的勝選翻身戰。

連4晚抗議… 羅徹斯特非裔虐殺案 紐約州大陪審團啟動調查

非裔男子普洛德(Daniel Prude)今年3月因裸體上街，遭紐約州羅徹斯特(Rochester)警察逮捕後被戴上頭套，疑似引發窒息死亡；現在不僅抗爭連續進入第四晚，紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)5日更宣布，將組成大陪審團，對本案進行調查。

肯塔基賽馬會場外 爆武裝族裔示威 劍拔弩張45分鐘

支持警方及反種族歧視的抗議者分別武裝，5日在肯塔基州路易維爾市著名的邱吉爾賽馬場(Churchill Downs)附近公園對峙，幾乎臉貼臉，彼此叫罵，態勢劍拔弩張約45分鐘，警方設法驅離兩造，但雙邊人馬仍在賽馬場外進行抗議；肯塔基州第146屆賽馬會儼然變2020年全美危機的超現實縮影。

「不符美國價值」 川普擬撤聯邦「種族敏感訓練」計畫

據白宮預算管理局(Office of Management and Budget)4日釋出的一份備忘錄，川普總統將「整頓」聯邦政府機構的「種族敏感訓練」(racial sensitivity trainings)計畫，並稱該計畫「製造分裂」且「不符合美國價值」。

國土安全部3文件草案：白人至上主義者 最嚴重恐怖威脅

國土安全部三份文件草案，都將白人至上主義者列為美國面對的最嚴重的恐怖威脅，聲稱他們所構成的威脅比來自外國恐怖分子的直接威脅更嚴重。

國防部長艾思博挺川普 退役將領低調不評論

「大西洋月刊」(The Atlantic)報導川普總統貶低陣亡美軍為「失敗者」，雖遭川普斥為假新聞，但許多高階與前軍方領袖都不知該如何回應；現任國防部長艾思博(Mark T. Esper)聲援川普，前國防部長馬提斯(Jim Mattis)等人低調不評論。

熱門新聞

127公分侏儒鍛鍊成猛男 多女包圍邀過夜一概拒絕

美股需提防 勞工節假期過後恐出現暴跌

「懷疑你來偷技術」 陸生面臨美國更嚴格離境審查

患不治症被拒安樂死 法男直播死亡過程

環時：中印一旦開戰 印度毫無勝算

颱風海神6日撲日本沖繩九州 大雨暴風恐釀災

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。