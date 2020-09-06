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川普樂觀看待疫苗研發 與科學家不同調

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合5日電
川普總統希望11月前就為美國民眾提供新冠疫苗，不過疫苗研究團隊科學顧問表示不太可能。 法新社
川普總統希望11月前就為美國民眾提供新冠疫苗，不過疫苗研究團隊科學顧問表示不太可能。 法新社

川普總統4日表示，新冠肺炎疫苗最快可能10月開始分發，不過疫苗研究團隊科學顧問已稱不太可能；川普4日也樂觀稱疫情將反轉，國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)表示多州疫情仍持續，不懂川普所謂何意。

川普4日表示：「我們照計畫將在今年年底前發送新冠疫苗，甚至可能在11月1日前；我們認為也許能在10月辦到。」

不過疫苗研發團隊「神速任務」(Operation Warp Speed)的負責人史勞伊(Moncef Slaoui)3日告訴全國公共廣播電台(NPR)，在10月底或11月初備好新冠疫苗準備分發，這「有可能但機會很低」。

史勞伊表示：「這些進行中試驗在10月底前完成，又能達到所有其他緊急使用授權(EUA)的要求並獲得批准，機率非常、非常低；我認為極度不可能，但並非沒希望，因此做好準備是正確之舉。」

聯邦政府下令各州政府做好分發疫苗的準備，令人懷疑是否受到政治壓力；民主黨總統候選人白登(Joeseph Biden)4日認為，川普可能在選舉日前宣布新冠疫苗，並藉此炒作。

但史勞伊堅稱政治並未干涉疫苗生產過程，他在3日「科學雜誌」(Science Magazine)訪問中表示，他無法容忍政治干涉疫苗授權。

史勞伊告訴NPR，他「堅信」疫苗可在2020年底前問世，數量足夠2000萬到2500萬名高風險族群施打，包括老年人或前線勞工。

國際頂尖醫學期刊「刺胳針」(Lancet)總編輯霍頓(Richard Horton)4日表示，美國已出現令人困擾的反疫苗活動，「我們不能走捷徑，10月底新冠疫苗無法供大眾施打，川普總統說錯了。」

霍頓強調，新冠肺炎是全球危機，這並非國家間的戰爭，各國應該互相合作。

川普4日談到新冠疫情時表示，「我們真的要反轉了，很多疫苗將問世，療方也已出爐，而且會持續推出。」

對此佛奇告訴有線電視新聞網(CNN)：「我不懂他的意思。」佛奇說有很多州新冠新增確診人數持續下降，但蒙他拿州等州的疫情仍持續擴散，他也呼籲民眾勞工節假期間做好防疫措施。

疫苗 川普 疫情 新冠肺炎

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