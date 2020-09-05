旅館業警鐘 紐約時報廣場希爾頓酒店永久關門

位在紐約市中心、樓高44層的希爾頓時報廣場酒店(Hilton Times Square)本周宣布永久關閉，在遭受新冠疫情重創的旅遊業城市全面枯竭之際，對早已四面楚歌的旅館業無異再敲警鐘；銀行業憂心，這僅是冰山的一角。

此外，在無力支付債務後，房產投資信託基金Ashford Hospitality本周也決定將其才剛買進、位在中城西的Embassy Suites產權移交給貸方。

事實上，光是紐約市就有34%的旅館目前拖欠帳款，酒店投資銀行Robert Douglas認為有更多旅館面臨關門的風險。

「這只是冰山一角。」該行總經理兼負責人赫徹(Doug Hercher)說，「大多數旅館已在用老本來支付短期利息，紐約市絕大多數大旅館無法支應還本付息，導致所需現金大增，並限制了延長貸款協議的能力。」

根據證券化抵押貸款機構Trepp的數據，在商業抵押貸款的證券化領域中，曼哈頓有14個物業的貸款被拖欠達60天以上；至於個別貸款領域，位在肉品加工區(Meatpacking District)的標準酒店(Standard Hotel)、金融區的假日酒店(Holiday Inn)和南時報廣場溫德姆TRYP酒店(TRYP by Wyndham)，都已達違約標準。

其中許多旅館都位於曼哈頓的時報廣場和中城附近，這些街區通常吸引成千上萬的遊客，是商務旅行的熱門下榻之處。

百老匯一直是吸引國際遊客的首選，而住在附近的旅館通常是體驗紐約的一部分。但是，由於預計到明年才會恢復正式現場演出，所以臨近大劇院的酒店幾乎都空著。

甚至在新冠病毒大流行前，專家們就已擔心紐約市的旅館房間過多。根據旅館管理分析公司Smith Travel Research的統計，過去五年開發商為紐約旅館增加的客房數超過美國任何其他市場，2019年為6131間，而2018年為3696間。

旅館業主是否能夠找到還清債務並保持正常運作的方式，還有待觀察。

赫徹說：「許多旅館肯定會關門，尤其是那些從住宅轉換為旅館並且位於住宅區的旅館。」他解釋說，將這些旅館改回公寓通常比較簡單。

他說，「但像希爾頓時報廣場酒店這種以觀光客為目的而建造的大旅館更難轉換，並且它不在傳統的住宅區中。在這種情況下，很明顯，業主們會與工會進行強硬鬥爭，並且如果工會實質讓步，它們可能會重新開業，也許是換個新老闆。」