快訊

衛福部預告肉品應標示 攤商痛批：切一塊兩塊怎麼標

最新5G排名 台灣第四！這個國家竟打敗韓國搶下冠軍

旅館業警鐘 紐約時報廣場希爾頓酒店永久關門

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
紐約時報廣場的希爾頓酒店將永久關閉。圖／取自官網）
紐約時報廣場的希爾頓酒店將永久關閉。圖／取自官網）

位在紐約市中心、樓高44層的希爾頓時報廣場酒店(Hilton Times Square)本周宣布永久關閉，在遭受新冠疫情重創的旅遊業城市全面枯竭之際，對早已四面楚歌的旅館業無異再敲警鐘；銀行業憂心，這僅是冰山的一角。

此外，在無力支付債務後，房產投資信託基金Ashford Hospitality本周也決定將其才剛買進、位在中城西的Embassy Suites產權移交給貸方。

事實上，光是紐約市就有34%的旅館目前拖欠帳款，酒店投資銀行Robert Douglas認為有更多旅館面臨關門的風險。

「這只是冰山一角。」該行總經理兼負責人赫徹(Doug Hercher)說，「大多數旅館已在用老本來支付短期利息，紐約市絕大多數大旅館無法支應還本付息，導致所需現金大增，並限制了延長貸款協議的能力。」

根據證券化抵押貸款機構Trepp的數據，在商業抵押貸款的證券化領域中，曼哈頓有14個物業的貸款被拖欠達60天以上；至於個別貸款領域，位在肉品加工區(Meatpacking District)的標準酒店(Standard Hotel)、金融區的假日酒店(Holiday Inn)和南時報廣場溫德姆TRYP酒店(TRYP by Wyndham)，都已達違約標準。

其中許多旅館都位於曼哈頓的時報廣場和中城附近，這些街區通常吸引成千上萬的遊客，是商務旅行的熱門下榻之處。

百老匯一直是吸引國際遊客的首選，而住在附近的旅館通常是體驗紐約的一部分。但是，由於預計到明年才會恢復正式現場演出，所以臨近大劇院的酒店幾乎都空著。

甚至在新冠病毒大流行前，專家們就已擔心紐約市的旅館房間過多。根據旅館管理分析公司Smith Travel Research的統計，過去五年開發商為紐約旅館增加的客房數超過美國任何其他市場，2019年為6131間，而2018年為3696間。

旅館業主是否能夠找到還清債務並保持正常運作的方式，還有待觀察。

赫徹說：「許多旅館肯定會關門，尤其是那些從住宅轉換為旅館並且位於住宅區的旅館。」他解釋說，將這些旅館改回公寓通常比較簡單。

他說，「但像希爾頓時報廣場酒店這種以觀光客為目的而建造的大旅館更難轉換，並且它不在傳統的住宅區中。在這種情況下，很明顯，業主們會與工會進行強硬鬥爭，並且如果工會實質讓步，它們可能會重新開業，也許是換個新老闆。」

酒店 紐約 時報廣場

延伸閱讀

難敵疫情 紐約時報廣場希爾頓酒店宣布無限期歇業

TikTok模式？美國逼中企出售StayNTouch

入住先秤重！希爾頓逸林酒店「斤斤計價」最多省1,500

1公斤抵20元！ 台北星級飯店推「體重折抵住宿費」愈重省愈大，每房最高省1500元

相關新聞

川普毒舌有前科 曾斥已故馬侃「失敗者」

「大西洋月刊」揭露川普總統曾批評陣亡美軍為「失敗者」和「笨蛋」，引發熱議，而該媒體也報導川普曾說已故亞利桑納州聯邦參議員馬侃(John McCain)是「失敗者」；馬侃的女兒梅根(Meghan McCain)3日晚間推文表示，川普對待她家人的方式「可恥又可憎」。

拜登憶早逝長子：我兒自願服役 絕不是川普口中的笨蛋

「大西洋月刊」報導川普總統多次在私下談話中詆毀為國捐軀的美軍官兵，包括使用「魯蛇」、「笨蛋」等字眼。民主黨總統候選人拜登4日痛斥川普侮辱軍人，並說川普根本不配當總統。

美國防部重申雲端合約歸微軟 亞馬遜不服氣

美國國防部今天重申，微軟公司（Microsoft）贏得價值估約100億美元的雲端運算合約，不過起初標案受到法律戰拖累，對...

傳譏諷一戰陣亡將士「魯蛇」 川普忙滅火

美國總統川普被踢爆曾私下以「魯蛇」、「傻子」等字眼侮辱一戰美軍陣亡將士，引起軒然大波。川普今天忙滅火，以免損及尋求連任的...

最大警察工會…挺川普 200位執法官員…挺拜登

在全國反種族歧視衝突並引發反對警方暴力的抗議聲中，全國最大的警察工會4日表態支持總統川普連任，加強了共和黨一直宣稱川普強調「法律與秩序」的訊息；不過將近200名現任及前任執法官員同一天則力挺民主黨總統候選人拜登，並指責川普無法無天。

美大選開跑！北卡寄出首批「缺席投票」逾64萬份創新高

雖然距離投票日已不足兩個月，2020年大選其實已經開始；北卡羅來納州選務機關4日寄出第一批「缺席投票選票」(absentee ballots)。未來幾周，其他州也將陸續寄出通訊選票。

不畏疫情！勞工節出遊 確診逾63萬的這州仍最熱門

旅遊資訊網站TripIt指出，根據機票訂購紀錄分析，今年勞工節(Labor Day)長周末期間的出遊，佛羅里達州仍是美國民眾選擇的熱門目的地，儘管當地疫情嚴重，依然興致不減。

美國九成選民：反種族歧視騷亂 今年大選最重要議題

最新民調顯示，超過九成的選民認為，反種族歧視觸發的騷亂，是今年大選的最重要議題。

涉殺川粉嫌犯拒捕遭警擊斃 目擊者：聽到40到50響槍聲

警方與目擊者說，涉嫌在俄勒岡州波特蘭(Portland)殺害一名右翼示威者的男子，3日晚在遭聯邦執法人員逮捕時企圖拒捕，於鄰近的華盛頓州在警方發射的一陣彈雨中遭擊斃。

示威活動連續100天…全美最宜居城市波特蘭蒙陰影

俄勒岡州波特蘭市已連續100個晚上，承受種族不公義示威抗議活動及隨之而來的破壞與混亂，外加一名右翼川普支持者，以及被指打死這名右翼分子者先後喪命，使得這個曾被譽為全美最宜人居的城市，在抗議動蕩逾百日後，面臨不確定的未來。

美就業成長緩又諸多不公 拜登狂批川普無動於衷

美國新公布數據顯示，國內就業成長緩慢，不同種族的失業率差異也愈來愈大。民主黨籍總統候選人拜登指責現任總統川普，對新型冠狀...

拜登：俄羅斯威脅美國大選 川普製造混亂

美國總統大選倒數60天，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）表示，俄羅斯才是美國選舉的最大威脅，不是中國大陸，俄羅...

熱門新聞

路透獨家：美國政府擬將中芯國際列入貿易黑名單

南韓海軍陸戰隊驚爆集體性侵 新兵受虐還要喊「謝謝」

參院議長訪台衝擊捷中關係 捷克鋼琴商丟訂單

美股終於受地心引力拉回！ 為何市場老手不太擔心？

情侶在停車場吵架 男方一氣之下抱起女友「往垃圾桶丟」

哈利、梅根瞞著女王簽約Netflix 為賺1億5000萬美元？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。