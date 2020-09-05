川普毒舌有前科 曾斥已故馬侃「失敗者」

「大西洋月刊」揭露川普總統曾批評陣亡美軍為「失敗者」和「笨蛋」，引發熱議，而該媒體也報導川普曾說已故亞利桑納州聯邦參議員馬侃(John McCain)是「失敗者」；馬侃的女兒梅根(Meghan McCain)3日晚間推文表示，川普對待她家人的方式「可恥又可憎」。

35歲的梅根在推文中沒有直接提到川普總統對陣亡美軍的批評，而是寫道：「我在幾天前剛度過喪父後的兩周年，仍感到非常哀痛；沒人會更強烈意識到，川普對待我家人的方式有多可恥又可憎，至今我仍難以理解。」

「大西洋月刊」也提到，川普在2016年競選期間，以及2018年8月馬侃因腦癌病逝後，曾多次批評馬侃。

該媒體報導，馬侃死後，川普曾對高級工作人員說：「我們不要去支持那個失敗者的葬禮。」

川普3日對記者說「大西洋月刊」的報導「不光彩」，並予以否認；他宣稱是因為當時在下雨所以特勤局(Secret Service)不讓他去墓地。

川普也在推文中否認曾說馬侃是「失敗者」，但他坦承「我從來就不是非常喜歡馬侃。」

國土安全部(DHS)前任幕僚長泰勒(Miles Taylor)說，馬侃死後，川普不僅對於全美各地聯邦大樓降半旗感到憤怒，其實他還曾試圖取消所有降半旗儀式。

泰勒4日受訪時說，他是在澳洲進行反恐之旅時聽聞馬侃死訊，隨後就接到來自華盛頓的電話；「白宮有人打給我，是一位高級官員打來說：怎麼會降半旗；川普很生氣；這太快傳出去了，他不希望這件事發生。」

泰勒說，當時他不清楚降半旗的流程，而且在國外網路不穩定，讓他不熟知川普對馬侃之死的反應；當時白宮曾一度降半旗，卻又升回去，被視為令人費解的違反禮儀之舉。

他說，當時他得知白宮降半旗後，DHS下令所有聯邦大樓跟進；「然後有人問我：『你們可以撤銷這項指令嗎？』」然後他對白宮官員說：「白宮要勒令我們撤銷指令需要有令人信服的理由。」

他說：「他們終究沒有勒令我們撤銷，只是暗示我們『這本不應發生』。」