「讓川普知道冒犯多少人」退伍軍人發起推特換照運動
川普2018年取消造訪法國美軍公墓行程原因究竟為何？福斯新聞4日引述消息人士的話指出，川普取消該行程是因天氣不佳，而非因蔑視陣亡美軍或擔心頭髮變形。
但有關川普看不起陣亡美軍的報導，已引發退伍軍人眾怒；有退休將軍怒發視頻抨擊川普，曾支持川普的退伍軍人則在推特發起改換大頭照運動：「讓川普知道他冒犯了多少人。」
「大西洋月刊」報導提及川普取消造訪法國「埃納-馬恩河美國陣亡將士公墓」(Aisne-Marne American Cemetery)公墓，是因看不起陣亡美軍，認為他們是「失敗者、笨蛋」；當年與川普同行的兩位消息人士，向福斯新聞否認此說法。
福斯新聞說，兩位消息來源其中一人非「川粉」，兩人均表示，川普當時對無法赴公墓一事感到不安，他們也從未聽過川普稱陣亡美軍為「失敗者」或「 笨蛋」。
兩位消息人士還指出，川普不擔心天氣影響他的頭髮；次日他在另一場合曾在雨中站了一小時；但消息來源並未評論川普在其他時候出言侮辱軍人的事。
白宮當時曾表示，因惡劣天氣陸戰隊一號直升機(Marine One)無法飛行，且因墓地距離太遠無法開車前往，因此決定取消行程。
消息人士告訴福斯新聞，是前白宮幕僚長凱利(John Kelly)決定取消公墓造訪行程；曾公開反對川普的前國家安全顧問波頓（John Bolton）在回憶錄中也寫道，凱利做此決定很艱難，因他曾是海軍陸戰隊員。
波頓並寫道：「新聞界將取消造訪公墓之事大作文章，說川普怕下雨，還拿其他世界領袖同日行程做比較。但新聞界並不了解美國總統的出訪規定與其他世界領袖不同。」
不過，相關報導已引發退伍軍人眾怒；2016年公開表態支持川普的退伍軍人魏斯曼（David Weissman）3日上推特號召所有退伍軍人將推特大頭照換成從軍照片，「讓川普知道他到底冒犯了多少人」。
魏斯曼的線上號召行動，凸顯退伍軍人及其家屬因該報導一夕間對川普生出的憤怒。
曾表態反對川普的退休少將伊頓（Paul Eaton）則在推特發表視頻對川普直言：「若國軍裡有任何不是失敗者和笨蛋的人會考慮(支持)你，我會很驚訝，因為你根本不愛國。」
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