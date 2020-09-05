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拜登憶早逝長子：我兒自願服役 絕不是川普口中的笨蛋

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
民主黨總統候選人拜登4日在批評川普總統對軍人不敬的同時，也追憶曾在陸軍國民兵服役的已故長子波‧拜登。 美聯社
民主黨總統候選人拜登4日在批評川普總統對軍人不敬的同時，也追憶曾在陸軍國民兵服役的已故長子波‧拜登。 美聯社

「大西洋月刊」報導川普總統多次在私下談話中詆毀為國捐軀的美軍官兵，包括使用「魯蛇」、「笨蛋」等字眼。民主黨總統候選人拜登4日痛斥川普侮辱軍人，並說川普根本不配當總統。

拜登4日對媒體談到川普對美軍的輕蔑言論時，情緒激動，聲音顫抖說，川普如果真的說過那些話，「非常可恥」。

拜登的已故長子波‧拜登(Beau Biden)曾在達拉瓦州陸軍國民兵服役，拜登多次提到兒子的軍旅生涯時，總是表示深以兒子為榮。

拜登4日激昂說道：「我兒子當聯邦助理檢察官的時候，他自願加入科索沃(Kosovo)戰爭，他並不是笨蛋。我兒子身為檢察長的時候自願服役，伊拉克駐軍一年，獲得銅星勳章(Bronze Star)等表揚，他絕對不是笨蛋！」

拜登說：「在我從政生涯之間，不管與總統或別人共事，從來不曾有過如此深切的失望。如果報導屬實，看來應該是真的，因為他以前也講過類似的話，這真的非常糟糕，非常丟臉。」

拜登說，川普應該對所有獲頒「金星」(Gold Star)標誌的陣亡官兵父母道歉，還要跟發言冒犯的所有現役軍人「藍星」(Blue Star)家庭道歉。拜登說：「他以為他是誰啊？」

川普4日在白宮橢圓形辦公室回應說，無須道歉，因為報導是「假新聞」。

美聯社報導指出，經獨立查證，「大西洋月刊」內容卻有根據。川普在過去的公開談話中，就曾對美軍比及軍眷家屬做出貶抑發言。

川普 美軍 軍人

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