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「星條旗報」原定月底停刊 川普急煞車：不砍軍方經費

世界日報 / 編譯潘勛／綜合4日電
位於紐約時報廣場的軍方招募站，大屏幕上顯示著美國國旗；國防部提出關閉百年軍方報紙「星條旗報」，但被川普總統否決。圖／Getty Images
位於紐約時報廣場的軍方招募站，大屏幕上顯示著美國國旗；國防部提出關閉百年軍方報紙「星條旗報」，但被川普總統否決。圖／Getty Images

有百年歷史的軍方獨立報紙「星條旗報」(Stars and Stripes)國防部原本決定在本月底停刊，2021年元月底前解散報社，以節省1550萬元的軍方預算；3日傳出稱陣亡將士為「失敗者」的川普總統4日就表示，絕不容五角大廈那麼做，川普雖突兀，但避免失去軍人選民支持，也有跡可循。

美聯社4日報導，川普下午在推特發文說，「美利堅合眾國在我治理之下，絕不會刪減給星條旗報的經費。該報將繼續擔任極佳的資訊來源，給我國偉大國軍！」

五角大廈打算關閉星條旗報已進行好幾個月，公開見諸媒體報導，也合乎川普的預算要求；美聯社指出，白宮對此事本來默不作聲，而川普4日下午突如其來的舉動，是想鞏固自己身為美國軍隊堅強支持者的美譽。

川普突然管起「星條旗報」存廢的事，就在大西洋月刊報導他2018年11月造訪埋有一戰美軍將士遺骨的法國「埃納-馬恩河美國陣亡將士公墓」(Aisne-Marne American Cemetery)，卻譏笑那些陣亡將士為「失敗者」、「傻蛋」引發風暴隔天，引起川普可能希望藉此危機處理的猜測。

距11月總統選舉不到兩個月，川普子揶揄公開嘲笑美軍陣亡將士及其家屬，等於自己提供民主黨對手、前副總統白登攻擊他的彈藥。

五角大廈對川普的推特發文並無立即回應，國防部長艾斯博(Mark Esper)打算終結星條旗報的計畫會受到什麼影響，國防部也不作聲。

幾個月來，國會議員對砍掉星條旗報經費一事已表示反對，共和、民主兩黨15位參議員本周聯名致函艾斯博，指國會通過預算給聯邦政府編列的項目，國防部逕予取消，係違法之舉。

聯名函中說，「星條旗報是我國言論自由的重要成分，它提供服務給捍衛言論自由的將士們。」

共和黨參院領袖葛理漢8月下旬也另發函給艾斯博，反對關閉星條旗報；葛理漢形容星條旗報對全球美軍、軍眷及文職雇員，是珍貴的「故鄉報」，他自己以往從軍海外，深知星條旗報帶給讀者的價值。

川普 國防部 美軍

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