否認曾稱陣亡美軍「失敗者」川普：畜牲才說這種話

「大西洋月刊」(The Atlantic)3日引述多方消息揭露，川普總統多次貶低戰亡與遭俘擄的美軍為「失敗者」(loser)和「笨蛋」(sucker)；川普連兩日批評報導不實，甚至說出「畜牲(animals)才會說這樣的話」；前國安顧問波頓(John Bolton)雖沒聽川普這樣說過，但說這種話「並不會不符合川普的性格」。

大西洋月刊報導，川普2018年曾在「埃納-馬恩河美國陣亡將士公墓」(Aisne-Marne American Cemetery)批評陣亡美軍為「失敗者」和「笨蛋」，沒有前往公墓向陣亡將士致敬；川普的說法是，2018年11月10日出席一次大戰結束100周年活動時，因為下大雨和濃霧「直升機沒辦法飛」，所以臨時取消參訪該公墓。

但大西洋月刊指出，這並非實情，川普取消參訪其實是因為他擔心大雨會弄濕頭髮，而且他認為紀念陣亡美軍並不重要。

報導指出，川普當天早上表示：「為什麼我該到那個公墓？那邊充斥一堆失敗者。」川普又稱在法國戰場貝洛伍德森林(Belleau Wood)逾1800名陣亡美軍陸戰隊是「笨蛋」才會被殺害。

據包括高階陸戰隊官員及大西洋月刊採訪的消息人士指出，川普2018年不願參加已故聯邦參議員馬侃(John McCain)喪禮，因為他是「失敗者」；馬侃曾為越南當戰俘多年，川普不滿美國為馬侃降半旗並怒斥「天殺的我們在幹嘛？那個人是天殺的輸家。」

大西洋月刊也報導，川普曾稱前總統老布希(George H.W. Bush)是「失敗者」，因為他二戰擔任海軍飛行員時，曾遭日本擊落。

川普3日晚間否認大西洋報導，並稱這是「惡劣雜誌」製造的「可恥情況」；他從賓州選舉活動返回華府時，在空軍一號對隨行記者表示：「我願意以一切發誓，我從未如此談論我國陣亡英雄，沒人比他們更值得尊敬，什麼畜生會說這樣的話？」

川普4日一早也在推特批評：「大西洋雜誌跟多數雜誌一樣快倒了，所以他們捏造這篇假新聞來獲取一些關注。」

不過，根據一名握有第一手消息的國防部高階官員，以及另一名知情川普發言的陸戰隊官員，也向美聯社證實川普確有相關言論，包括他2018年在法國一次大戰公墓的發言。

白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)表示：「在總統選舉活動期間，很難過有人試圖這樣深深抹黑他人。」

國防部長艾思博(Mark Esper)與陸軍出身的國務卿龐培歐(Mike Pompeo)4日皆說，川普尊敬國軍與其家屬；另有至少六名現任與前幕僚出面反駁大西洋報導，包括時任白宮發言人的桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)。

川普也難得獲得前國安顧問波頓的聲援，當時同行的波頓表示沒聽到川普貶損軍人，「我不是說他當天後來沒這樣說，但我也參與相關討論。」

不過波頓也說，公墓行程取消時，川普並未抗議惋惜而是直接接受；他也說報導提到的言論，並不會不符合川普性格，波頓也沒聽到有人說：「這不是我認識的唐納」。