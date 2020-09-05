最大警察工會…挺川普 200位執法官員…挺拜登

在全國反種族歧視衝突並引發反對警方暴力的抗議聲中，全國最大的警察工會4日表態支持總統川普連任，加強了共和黨一直宣稱川普強調「法律與秩序」的訊息；不過將近200名現任及前任執法官員同一天則力挺民主黨總統候選人拜登，並指責川普無法無天。

在全國擁有35萬5000個會員的「警察兄弟會」( Fraternal Order of Police，FOP)主席耶斯（Patrick Yoes）發出聲明說， FOP很榮幸能夠支持一個要求全國依法及維護秩序的總統候選人；聲明中說，川普最近幾個月來一直理解及支持應付暴亂的執法人員。

除了FOP外，全國警察組織協會（NAPO）及紐約市的警察工會（PBA）也在上兩個月先後表態支持川普。

近幾個月，持續發生警方執法時因為有非裔死亡而觸發暴亂，最新一宗是威州非裔男子布萊克（Jacob Blake）遭警員從背部連開七槍，更是火上加油，而川普力圖將這些暴亂與拜登掛鉤。

儘管川普獲得全國最大的警察工會支持，但接近200個現任及前任執法官員則力挺拜登，並指川普是個無法無天的總統。

他們當中包括前聯邦檢察官，前州檢察長，前警長，前警察局長。歐巴馬時代的國土安全部長，曾任亞利桑納州檢察長的納波利塔諾（Janet Napolitano）也在支持名單內，認為拜登的經驗足以「維護社區安全」。

全國主要城市警察首長協會(Major Cities Chiefs Association)主席、退休警察局長曼格(Tom Manger) 認為，拜登始終站在法律一邊，為國家提供了所需的願景，又說拜登將會令社區感到安全。

威州麥迪遜市(Madison)退休警察局長雷瑞（Noble Wray）甚至抨川普是「無法無天」，卻諷刺的自稱是依法守法的總統，並將自己的政治利益放在全國人民福祉之前。