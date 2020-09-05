美大選開跑！北卡寄出首批「缺席投票」逾64萬份創新高

雖然距離投票日已不足兩個月，2020年大選其實已經開始；北卡羅來納州選務機關4日寄出第一批「缺席投票選票」(absentee ballots)。未來幾周，其他州也將陸續寄出通訊選票。

受到新冠病毒疫情影響，今年提出「缺席投票」申請的選民，較2016年大選期間增加許多，創下歷年新高紀錄，讓各地選務機關面臨空前考驗。

至於傳統式的投票所投票，明尼蘇達州將在全美各州當中搶先，9月18日便開放選民前往投票所完成提早投票(early in-person voting)。

美國全國公共電台(NPR)報導，不少選舉專家分析，由於民眾擔心新冠病毒傳染，今年大選至少有半數選民採行通訊投票或完成提早投票，以避開11月3日投票日當天到人擠人的投票所。

北卡羅來納州選委會主委凱倫‧貝爾(Karen Brinson Bell)3日指出，希望選民對於今年選舉要有耐心，「今年狀況前所未見，缺席投票申請量是我們從來沒看過的。」貝爾指出，缺席投票將會分批寄發。

根據統計，北卡羅來納州選務機關收到64萬3000名選民提出「缺席投票」申請，數量是歷年大選的數倍。相較之下，2016年大選同期，北卡選務機關收到大約3萬9000名選民申請「缺席投票」。

幾乎全美各州都面臨像北卡羅來納州一樣缺席投票爆增的狀況。喬治亞州選務主管便說，到目前為止已收到80萬份缺席投票申請，2016年大選則只收到5萬5000份。緬因州選務機關目前收到12萬份缺席投票申請，選務主管預期數量仍會持續上升。

民主黨選舉數據分析機構「目標睿智」(TargetSmart)執行長波諾爾(Tom Bonior)表示，以目前得到的統計資料來看，在投票日來臨之前的通訊投票，民主黨選民將占壓倒性的絕大多數，「幅度之大是我們過去從來沒看過的」。

然而，通訊投票最後是否寄回選務機關，是否完成計票，仍是未知數。

全國公共電台報導，在今年兩黨黨內總統初選期間，由於某些通訊投票出現錯誤，或者在截止日期後才寄回，導致最後有55萬張通訊選票被認定無效，不列入計票。

大選起跑！北卡州寄出第一批「缺席投票」，北卡今年收到64萬3000名選民提出「缺席投票」申請，數量是歷年大選的數倍。圖／Getty Images