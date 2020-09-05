不畏疫情！勞工節出遊 確診逾63萬的這州仍最熱門

旅遊資訊網站TripIt指出，根據機票訂購紀錄分析，今年勞工節(Labor Day)長周末期間的出遊，佛羅里達州仍是美國民眾選擇的熱門目的地，儘管當地疫情嚴重，依然興致不減。

在這項統計研究中，研究人員根據今年1月1日至7月30日之間訂票、搭機時間是今年9月4日至8日的機票紀錄進行分析，整理出勞工節長周末期間的全美最熱門旅遊目的地。

排名前25名的勞工節長周末熱門目的地當中，佛州城市占了三個名額，包括排在第三名的奧蘭多(Ｏrlando)、第23名的坦帕(Tampa)以及第24名勞德岱堡的(Fort Lauderdale)。

TripIt網站指出，今年勞工節長周末出遊的機票訂票，佛州占了絕大多數，約有12%的長周末出遊訂票目的地為佛州。

相較之下，2019年勞工節長周末同期，佛州目的地只占訂票總額的4%。

截至4日為止，佛州新冠病毒確診案例累計達63萬3442例，染疫死亡共有1萬1647例，是全美各地疫情嚴重地熱點之一。

自由旅遊作家梅澤(Matthew Meltzer)從肯塔基州路易維爾飛往邁阿密探訪朋友，他說：「我知道有很多病例，但只是你周遭的風險之一，生活本來就充滿風險。」

這趟前往邁阿密是梅澤3月離開歐洲後第四次搭機，「這是我去過唯一強烈要求要戴口罩的地方，他們著魔地擦拭消毒。」

奧蘭多24歲的莫利‧馬基(Mollie Markey)在疫情後，於3日首次搭機前往家州棕櫚泉，準備與七位大學朋友歡慶生日。

「我知道身體健康很重要，但對我現在而言，心理健康才是要務」；馬基說：「能出門且與我所在乎的人們在一起。」

馬基與朋友都事先接受檢測，並計畫在返家前再測一次。

白宮抗疫小組要員、美國國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)3日接受國家廣播公司(NBC)訪問時表示，如果勞工節假期要出遊，要記得戴口罩，保持社交距離，避免人潮擁擠的地點。