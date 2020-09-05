示威活動連續100天…全美最宜居城市波特蘭蒙陰影

俄勒岡州波特蘭市已連續100個晚上，承受種族不公義示威抗議活動及隨之而來的破壞與混亂，外加一名右翼川普支持者，以及被指打死這名右翼分子者先後喪命，使得這個曾被譽為全美最宜人居的城市，在抗議動蕩逾百日後，面臨不確定的未來。

波特蘭市示威遊行，始自5月下旬明尼蘇達州非裔佛洛伊德（George Floyd）遭警方壓頸致死案；長達百日的示威活動，不僅導致居民立場分裂，波特蘭民主黨籍市長也陷入兩難困境，更被川普總統當成競選主題「法律與秩序」的代表案例；維權人士則譴責警察的激烈戰術。

8月29日爆發川普支持者車隊與「黑人的命也是命」(BLM)抗議者死傷衝突，已讓危機進一步走向斷裂點。

39歲、戴著極右派團體「愛國祈禱者」(Patriot Prayer)帽子的丹尼爾遜(Aaron Jay Danielson)中彈身亡後，48歲的開槍嫌犯、自稱反法西斯主義者的雷諾爾（Michael Forest Reinoehl）3日於華盛頓州萊西郡(Lacey)被準備逮捕他的聯邦執法人員擊斃。

波特蘭已成席捲全國的文化大戰代言地，勞工節長周末則將成為波特蘭百日抗爭的檢測關卡，包括BLM抗議活動、追悼守夜和演說，將持續進行三天，川普支持者也在計畫另一場車隊集結。

波特蘭州立大學教授、前波特蘭郊區警長陸易（Ron Louie）表示，「最糟糕的情況是再次發生衝突事件，然後它的打擊過大，讓這座城市難以為繼。」

在緊張局勢中，波特蘭市非裔居民的聲音反而被遺忘，他們對於如何保持BLM運動勢頭的最佳之道，意見分歧。

部分人士認為抗議活動繼續下去，是對民選官員持續施壓以解決系統性種族主義；但他們也承認，一小部分抗議者的故意破壞和暴力行為，會分散運動所要傳達的信息。

他們認為，街頭行動主義，尤其是暴力活動，正在轉移人們的注意力，如何解決影響非裔社區的其他緊迫問題，反遭忽略。

波特蘭的種族示威活動屆滿100天，警察與抗議民眾衝突不斷，圖為8月29日晚，警方拘捕示威者。 美聯社