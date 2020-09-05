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涉殺川粉嫌犯拒捕遭警擊斃 目擊者：聽到40到50響槍聲

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合4日電
涉嫌在波特蘭殺害一名右翼示威者的男子雷諾爾，3日晚在華盛頓州奧林匹亞近郊被警方擊斃；圖為警方在場調查。 路透
涉嫌在波特蘭殺害一名右翼示威者的男子雷諾爾，3日晚在華盛頓州奧林匹亞近郊被警方擊斃；圖為警方在場調查。 路透

警方與目擊者說，涉嫌在俄勒岡州波特蘭(Portland)殺害一名右翼示威者的男子，3日晚在遭聯邦執法人員逮捕時企圖拒捕，於鄰近的華盛頓州在警方發射的一陣彈雨中遭擊斃。

雷諾爾(Michael Forest Reinoehl)3日傍晚在華盛頓州奧林匹亞(Olympia)近郊，遭到四名司法部法警局(U.S. Marshals Service)工作小組幹員發射數十發子彈擊斃，當時連旁觀者都得躲到車輛後方。

瑟斯頓郡(Thurston)警局副隊長布雷迪(Ray Brady)說，48歲的雷諾爾當時持有一把半自動手槍，但相關單位尚未判定他是否曾開槍。

布雷迪表示，調查人員尚未判定當時幹員們發射了多少發子彈，但目擊者史密斯(Chad Smith)與卡德勒(Chase Cutler)對華盛頓州塔科馬(Tacoma)的「新聞論壇報」(The News Tribune)說，當時他們在附近處理車輛，聽見40到50響槍聲。

從這場槍擊發生後旋即拍攝的錄影畫面可以看到，一名男子一動也不動地躺在街上，旁邊有一排郵筒，而配戴戰鬥裝備、並持有自動步槍的執法人員在附近巡邏；幾分鐘後，一名男子在對雷諾爾進行胸外按壓。

這場槍擊在一棟小型公寓大樓前發生，並由史賓塞(Jashon Spencer)將影片上傳到臉書(Facebook)。

布雷迪說，他相信開槍幹員身上沒有穿戴式攝影機，車上也沒有行車記錄器。

在預錄的受訪畫面中，雷諾爾差點承認自己在8月29日槍殺了右翼團體支持者丹尼爾遜(Aaron Jay Danielson)，而當時川普總統支持者的小貨車車隊，正駛過波特蘭市中心。

這段專訪由韋斯新聞(Vice News)在雷諾爾身亡當晚播放；他說他「別無選擇」，只能去做這件事，因為他以為自己與朋友當時將遇刺。

布雷迪表示，「兇嫌」雷諾爾3日晚間約七時走出公寓後坐上一輛車，隨後遇上工作小組幹員對車輛開槍，而他下車想要逃逸，卻被擊中。

布雷迪說，開槍的四位工作小組幹員中，兩位是皮爾斯郡(Pierce County)警員，還有來自湖木市(Lakewood)的員警，以及華盛頓州懲教局(Department of Corrections)的人員。

警方在擊斃雷諾爾後，在現場進行調查。圖／Getty Images
警方在擊斃雷諾爾後，在現場進行調查。圖／Getty Images

48歲的雷諾爾。圖／取自臉書
48歲的雷諾爾。圖／取自臉書

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