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遭警射癱非裔男布萊克病床上視訊出庭 拒認刑事指控

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
遭警察槍擊(右下)致下半身癱瘓的非洲裔男子布萊克，4日在醫院病床上以視訊方式出庭，對檢方提出的多項刑事控罪均表示不認罪。 路透
遭警察槍擊(右下)致下半身癱瘓的非洲裔男子布萊克，4日在醫院病床上以視訊方式出庭，對檢方提出的多項刑事控罪均表示不認罪。 路透

今年8月23日被白人警察從背後開槍導致半身癱瘓的威斯康辛州基諾沙市(Kenosha)非洲裔男子布萊克(Jacob Blake)，4日在病床上透過Zoom視訊出庭；對於槍擊案發生前遭到前任女友指控非法侵入(criminal trespass)、性攻擊、破壞公共秩序等，布萊克透過辯護律師表示不認罪。

基諾沙郡法院法官基亭(Loren Keating)指出，全案已有足夠證據，接下來進入審理階段，11月9日將展開陪審團員篩選；基亭也裁定，布萊克1萬元交保。

29歲的布萊克遭到警察從背後連開七槍的事件發生後，基諾沙連續多日出現民眾上街抗議，在美國其他地點，也引起抗議警察暴力、種族歧視的示威。

布萊克在今年7月間遭到女友指控非法侵入(criminal trespass)、性攻擊、破壞公共秩序等，這些控訴與8月底發生的警察槍擊案並無關聯。警方紀錄當中並未透露布萊克女友姓名；布萊克與前女友育有三名子女。

根據法院紀錄，布萊克遭控在今年5月對前任女友性攻擊。這名婦人向員警供稱，布萊克5月3日闖入她的住家，對她施暴後搶走她的車鑰匙及簽帳卡，駕駛她的卡車逃逸。

基諾沙郡區域檢察官辦公室指出，8月23日槍擊事件發生當天，布萊克因為被控性攻擊等罪名，遭到警方追緝中。警方在逮捕布萊克的過程中，一名員警朝準備進入車輛的布萊克背後連開七槍，當時車內坐有布萊克的三名子女。

基諾沙警察工會發表聲明指出，事發當時布萊克身上帶刀；警方調查人員指出，布萊克車子的地板後來被找到一把刀。

身穿藍黃兩色襯衫的布萊克，坐在病床上視訊連線出庭；辯護律師卡菲提(Patrick Cafferty)則坐在病床旁邊的椅子上。

卡菲提在視訊連線中說，布萊克的職業為油漆工，在全美各州都沒有任何犯案前科。

警察 槍擊 非洲

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