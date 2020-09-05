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美國九成選民：反種族歧視騷亂 今年大選最重要議題

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合4日電
最新民調顯示，超過九成的選民認為，反種族歧視觸發的騷亂，是今年大選的最重要議題。圖為7月20日的「黑人的命也是命」示威活動。 美聯社
最新民調顯示，超過九成的選民認為，反種族歧視觸發的騷亂，是今年大選的最重要議題。圖為7月20日的「黑人的命也是命」示威活動。 美聯社

最新民調顯示，超過九成的選民認為，反種族歧視觸發的騷亂，是今年大選的最重要議題。

根據哈佛大學美國政治研究中心與哈里斯民調（Harvard CAPS/Harris Poll）4日公布的最新調查，92%的人認為反種族歧視騷亂問題，在今年總統大選中很重要，其中52%視為「非常重要」，40%視為「有些重要」。

有關民調是在全國連續多個月發生反種族歧視及抗議警方暴力，最終觸發多場騷亂的背景下展開的，最新一宗是威斯康辛州基諾沙市非裔男子布萊克（Jacob Blake）遭警察從背後連開七槍打成下半身癱瘓。儘管許多示威遊行是和平的，但有些最終演變成騷亂及搶掠。

這個民調由8月31日至9月2日在網上訪問了1604名已登記選民，其中26%認為川普要對這些騷亂負最大責任，20%選民則將責任歸咎於警察的暴力，只有5%認為民主黨總統候選人拜登須負主要責任。

哈佛大學美國政治研究中心與哈里斯民調主任佩恩(Mark Penn) 指出，雖然騷亂問題排在新冠疫情及經濟之後，但已經成為大選的重要議題之一；因此，政客必須表態，表現出他們對這個問題的重視程度以吸引選民。

就以布萊克遭警察槍擊為例，川普與拜登先後訪問基諾沙，但卻表現出對騷亂的不同態度。

川普只會見當地警察，視察地區的財物損失，譴責暴力示威，重申他在連任競選中強調的「法律與秩序」；他將騷亂稱是「左翼分子發起的暴力內亂」，還批評拜登從未譴責左翼分子。

至於拜登之後出席當地教會的社區聚會，拜訪了布萊克的家人，又透過電話與布萊克交談，但也譴責暴亂；這都說明，兩人在這個問題上都在爭取話語權，只是爭取的面向不同。

民調 警察 哈佛大學

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