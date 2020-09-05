拜登：俄羅斯威脅美國大選 川普製造混亂

美國總統大選倒數60天，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）表示，俄羅斯才是美國選舉的最大威脅，不是中國大陸，俄羅斯在影響美國選舉上最為努力、持續不斷且從不鬆懈；拜登也批評，美國總統川普鼓勵北卡選民重複投票是製造混亂，降低選舉正當性。

拜登4日在德拉瓦州舉行記者會表示，他不認為中國大陸是美國總統選舉的最大威脅，且他所獲知的情報，也不支持司法部長巴維理（William Barr）將中國大陸視為此次選舉最大威脅。

拜登表示，世界上很多國家都樂見美國選舉變得不穩定，其中最為努力、持續不斷且從不鬆懈的是俄羅斯；他說，無論任何國家、任何試圖動搖選舉合法性，或是影響美國選舉的行為，都已直接傷害美國主權。

巴維理二日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示，他相信比起俄羅斯或伊朗，中國大陸更積極試圖干預美國選舉，巴維理也說自己看過情報才做此結論。

拜登批評，巴維理是一個很糟糕的司法部長，更是糟糕的情報官員；拜登質疑川普政府這麼說，是因川普想避免與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）正面衝突，「他（指川普）在怕什麼呢？」

拜登說，若他當選總統，會讓任何試圖影響美國選舉的國家承擔後果，若他當選總統，會對俄羅斯影響美國選舉一事做出回應。

川普則是將外國勢力干擾國內選舉，連結通訊投票弊端；他多次表示，開放郵寄投票，將讓外國勢力有機可乘，因這些國家可趁機偽造選票並寄到美國，而選務機構不會知道這些選票是從哪邊寄出。

川普2日呼籲北卡羅來納州的選民在11月大選中重複投票，先寄出手上的郵寄選票，等到選舉當天再到投票所投一次，以此測試投票機制是否完善；川普這種鼓勵重複投票的行為已經違法，不僅州官員立即駁斥，還遭致各界嚴重批評。

拜登指出，重複投票在德拉瓦州是重罪，也是故意製造大型混亂，只會降低美國民主程序的正當性。