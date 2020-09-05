歐布萊恩：已告知陸方 干預美國選舉將面臨後果

美國白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'brien）4日在白宮記者會表示，在干涉美國大選的外國國家中，中國大陸規模最大，且扮演最積極的角色；美國已預告中方，干預美國選舉將面臨後果。

但歐布萊恩並未進一步舉例說明。

自從2016年起，外國勢力干預總統選舉，已成為美國大選的重要議題；美國國家情報總監辦公室（ODI）8月7日發布報告指俄羅斯、中國大陸和伊朗均可能干預2020總統大選。

歐布萊恩表示，美國已知中方人士在其中扮演最積極的角色。

歐布萊恩也說，「我們清楚告訴中方、俄羅斯、伊朗及其他尚未公開的人士：『試圖干預美國大選將面臨意想不到的後果。』」

談到中國大陸，歐布萊恩表示，美國外交政策40年來的最大失敗就是對陸政策；透過竊取美國的智慧財產、不公平貿易手段並欺負鄰國，陸方變得越來越富有。

歐布萊恩表示，中國大陸這幾年來侵犯人權越來越厲害，包括宗教少數派、香港民主派和台灣。

歐布萊恩讚許美國總統川普是首位挺身而出力抗中國大陸的總統，目前美國針對中國大陸採取強而有力的行動，包括首次對華人實施大規模制裁；美國將戰勝這項挑戰，因川普的自由市場等願景，不只吸引盟友，也會吸引中國大陸境內的人民。

另外，路透獨家報導，在美中關係加劇緊張之際，白宮管理及預算局（OMB）發文要求聯邦機構在9月21日前，詳列與中國大陸有關的所有經費。

其中包括可能幫助或支持中國大陸的經費、用於對抗中國大陸不公平的競爭、對抗中方實施的全球惡意活動及影響力的相關經費。

路透引述管理及預算局發言人說法指，此舉為確保美國保持強大，並在對抗中國大陸等敵對國家方面，處於強勢地位。