近百獨立派及共和黨人、庫許納弟媳 表態挺拜登

路透社報導，近百名共和黨和獨立領導人3日支持民主黨總統拜登，其中包括曾角逐2020年共和黨總統初選提名的前麻州州長威爾德(Bill Weld)以及密西根州和新澤西州前共和黨州長。

最新一波由共和黨領銜的「反川普連任」勢力成員，包括大選關鍵戰場密西根州的現任和前任共和黨人在內，對11月3日選舉結果可能產生影響；川普2016年於密州以不到1%的差距獲勝。

該組織被稱為「拜登的共和黨人和獨立派人士」(Republicans and Independents for Biden)，由新澤西州前共和黨州長克莉斯汀‧惠特曼(Christine Todd Whitman)領導，惠特曼曾在最近的民主黨全國代表大會致辭支持拜登，是批判川普最烈的共和黨籍代表人物之一。

惠特曼表示，「拜登為人正派、穩定。川普正試圖將拜登的世界描述得很可怕，但可怕的其實是現在川普治下的美國。」

惠特曼指責川普背叛保守主義價值觀，破壞法治和國家安全、撒謊、將美國人按種族劃分，且對新冠病毒疫情因應失敗。

於2019年卸任、曾任密西根州兩屆州長的史奈德(Rick Snyder)譴責川普採取分化和凌策略，表示自己任州長時，與拜登和川普都共事過，「我相信拜登是使我國回到正向道路的明確選擇。」

該組織3日成立官網，計畫在州和全國性媒體展開支持拜登競選活動、買廣告和發表論述。

另方面，實境節目「決戰時裝伸展台」(Project Runway)主持人、超級名模卡莉‧克勞斯(Karlie Kloss)也為民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)助選；卡莉克勞斯的企業家丈夫約書亞‧庫許納(Joshua Kushner)是川普總統女婿、白宮資深顧問庫許納(Jared Kushner)的弟弟。

28歲的卡莉克勞斯將與非營利組織「寫程式女孩」(Girls Who Code)創辦人薩嘉尼(Reshma Saujani)一同參加專業領域女性研討會，為拜登助選；卡莉克勞斯與約書亞‧庫許納在2018年結婚。

雖然家族與川普總統有姻親關係，但約書亞‧庫許納與卡莉克勞斯向來不避諱支持民主黨。卡莉克勞斯在2016年總統大選時投票給民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓。