民主黨大選惡夢：川普搖擺州領先 不等通訊票宣布勝選

2020年11月3日總統大選投票日當晚，搖擺州(swing states)初步計票結果顯示川普總統暫時領先，完全不等向來是民主黨「票倉」其他幾州的通訊投票的統計結果，川普就逕行宣布勝選…

這是民主黨最為害怕的「世界末日」惡夢；但川普總統迄今不斷攻擊通訊投票，如果民主黨候選人拜登開票後無法取得壓倒性的優勢，上述的場景就可能發生，已讓民主黨人和反對川普連任者憂心。

前紐約市長彭博(Michael Bloomberg)贊助的民主黨數據研究小組，將川普可能在大選夜「風光勝選」的景象，形容為「紅色幻象」(red mirage)。

連續幾個月來，川普如同為選民「打預防針」似的，不斷把通訊投票與「選舉舞弊」畫上等號；等到投票日真正來臨，川普是否願意等候所有通訊投票選票都完成統計，並接受計票結果，成了未知數。

2018年佛州教訓 民主黨記憶猶新

2018年的佛州選舉，成了民主黨人士記憶猶新的教訓；大選夜當晚開票結果，角逐州長及參議員的共和黨候選人保持微幅領先，但後來幾天隨著通訊選票(mailed-in votes)統計出爐，民主黨候選人得票迎頭趕上。

當時，川普便對佛州選舉提出質疑，堅稱應該直接認定共和黨候選人勝利，甚至在沒有證據的情況下，在推特發文指稱，「一大堆新選票莫名其妙跑出來。」

到頭來，佛州這場選舉的計票過程並無任何舞弊情事，最終結果也沒有任何民主黨候選人勝選，但川普一口咬定民主黨利用通訊投票「偷走選舉結果」，儘管毫無證據，到現在仍然不改立場。

在8月底的共和黨全國代表大會上，川普又再度散布這套不實理論。

共和黨支持者 較傾向投票所投票

受到新冠病毒疫情影響，今年採行缺席投票(absentee voting)的選民將較往年增加許多，民調顯示民主黨支持者對通訊投票的接受度，比共和黨支持者來得高；如此大環境條件之下，是否為川普營造各種操作空間，讓民主黨選戰顧問與各地選務官員，不免膽戰心驚。

民主黨方面沙盤推演中的「惡夢」狀況為，由於共和黨支持者較傾向前往投票所投票，大選夜開票可能因此在搖擺州出現川普暫時領先的局面；然而，接下來幾天，隨著民主黨支持者居多的通訊選票完成計票，選舉結果便出現逆轉，拜登才是勝利者。

不少民主黨人士紛紛警告說，應該針對最壞的打算，預做準備。

曾被川普批評為「鼓吹通訊投票」的民主黨籍密西根州務卿班森(Jocelyn Benson)指出：「我們都已經看過，有候選人在計票根本還沒完成之際，就搶先自行宣布當選，企圖主導事件發展。」