防假資訊 臉書選前一周禁投放新政治廣告

臉書3日宣布，選舉前一周將限制新的政治廣告，並移除新冠肺炎與選舉的假資訊貼文；候選人與競選團隊提早宣布勝選的話，臉書也會附上官方開票連結，以免臉書遭用來製造混亂，或在選舉前後，甚至投票進行期間傳播假資訊；但臉書的執行力也備受質疑。

臉書執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)3日在貼文表示：「選舉不若往常的業務，所有人都有責任保護我們的民主。這表示我們要幫助民眾選民登記與選舉、釐清本屆選舉運作的困惑，並採取步驟降低發生暴力與動亂的機會。」

根據臉書新政策，臉書將禁止政治人物與選舉活動在選前一周放新廣告，但仍可投放既有廣告並改變受眾；有關選舉政策與新冠疫情的假資訊也會遭移除；臉書用戶只能用Messenger將文章最多一次轉傳給五人；臉書也將與路透合作，提供官方選舉結果。

美聯社報導，目前不清楚這些改變是否足夠；部分維權人士歡迎臉書新政策，但認為臉書需好好執行；其他人則懷疑這些政策能否帶來真正的改變。

批評臉書的女性組織「紫外線」(UltraViolet)共同創辦人肖娜．湯瑪斯(Shaunna Thomas)表示：「離選舉日不是只有兩個月，而是之後每一天；這表示在那些州的選民和更多其他更早投票的選民，將在臉書看到好幾個月的假廣告。」

湯瑪斯指出，這只是臉書的宣傳噱頭，試圖讓人忘記臉書才是假資訊與「鎮壓選民」(voter suppression)的最大來源。

維吉尼亞大學研究臉書的教授維迪亞那桑(Siva Vaidhyanathan)表示：「臉書最大問題向來都是執行力，就算它擬定看似立意良好的合理政策，還是會被本身擊敗，因此我不看好這次能有很好的效果。」

川普競選團隊發言人扎格(Samantha Zager)批評禁止投放新的政治廣告，並稱這將阻礙川普總統在選前七天為自己辯白。

前司法部民權司司長、現為維權人士古普塔(Vanita Gupta)則認為：「這真的是非常重要的一步，但一切有賴於執行效力，我想很快就能見真章。」