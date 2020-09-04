3關鍵搖擺州民調拜登領先 賓州領先8百分點

最新公布的數份民調均顯示，民主黨總統候選人拜登在賓州、佛羅里達州和北卡羅來納三個關鍵搖擺州的民調皆領先川普總統，給川普帶來極大壓力；而福斯新聞網指稱川普民調落後的報導，更被川普抨擊為造成股市3日重挫的「假新聞」。

四年前總統大選時，賓州、佛州和北卡皆由川普拿下，這三州也預計在總統大選中扮演關鍵角色；根據昆尼別克大學(Quinnipiac University)民調，拜登在賓州獲得52%支持率，領先八個百分點；佛州48%比45%微幅領先。

川普四年前在多個州選前民調落後，最後卻上演逆轉秀，因此痛斥顯示自己落後的民調為假新聞；不過，佛州已有93%選民決定支持人選，賓州則是94%，可能使川普陷入苦戰。

此外在賓州和佛州，分別有65%和64%接受民調的選民表示，選擇拜登的最大原因就是討厭川普；相較之下，兩州有53%的川普支持者，表示因喜歡川普而投他一票。

昆尼別克大學的民調在兩州各訪問超過1000位選民，在賓州和佛州的誤差值分別為正負2.8%和3%。

孟莫斯大學民調中心(Monmouth University Poll)3日公布的結果顯示，四年前川普以3.8個百分點獲勝的北卡，現在他以45%的支持率，落後給拜登兩個百分點。此分民調有401位選民參與，誤差值正負4.9%。

最近選情不樂觀，使川普對於落後的民調相當不悅；福斯新聞於2日發布拜登在亞利桑納州、威斯康辛州和北卡州等三個搖擺州民調領先的新聞，就被他駁斥為假新聞，尤其他在本周才剛造訪威州和北卡。

福斯新聞民調顯示，拜登在亞州、威州和北卡州，分別取得9%、8%和4%的領先，領先幅度的確比其他民調還大。

他3日推文表示：「福斯新聞民調就跟以前一樣，都是假新聞。找一位新的民調人員吧，我相信我們大幅領先。你有沒有注意到，像福斯這些假新聞公布民調時，股市都會下跌。我們會贏！」