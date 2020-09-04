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川普陣營籌組律師團隊 準備打選舉訴訟戰
川普總統連任競選團隊為可能的法律拖延戰預做準備，甚至籌組「律師支持川普」(Lawyers for Trump)聯盟，「保護11月選舉的完善」。
團隊法律顧問摩根(Matthew Morgan)本周透過「福斯新聞網」(Fox News)，呼籲現任及退休律師，甚至法律系學生自願投入全國服務。
「民主黨尋求一次一州地削弱選舉的完善措施，無疑他們會從現在起到11月甚至以後，繼續他們的詭計。」摩根說：「川普競選團隊採取對應措施，確保美國所有有效選票都算數。」
摩根說，「律師支持川普」將全力支持川普，維護11月選舉的正當性。」
這個聯盟由德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)、阿肯色州檢察長羅勒奇(Leslie Rutledge)、加州共和黨全國委員會(RNC)成員迪倫(Harmeet Dhillon) ，以及白宮前副顧問帕薩提諾(Stefan Passantino)領導；團隊成員包括著名的川普盟友律師，如佛州前檢察長邦迪(Pam Bondi)、前總統雷根時代的司法部長米斯(Ed Meese)，以及川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)。
共和黨則警告，11月大選可能出現史無前例的大規模通訊投票，可能出現廣泛的詐欺和困擾。
川普接受福斯新聞網保守派名嘴殷格哈姆(Laura Ingraham)節目專訪時說：「每個人都想要誠實的選舉，我想要誠實的選舉。」
川普說，「民主黨有律師，我們也有」，並表示共和黨在賓州、蒙大拿州、內華達州、新澤西州等州「對抗」民主黨的州長和執法單位，這些州大力推廣通訊投票。
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