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評／少女失蹤案「圓滿」落幕？輿論背後不圓滿的貞潔迷思

紐約市治安敗壞！遊民當街上演活春宮 居民：已成常態

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
紐約市上西城原是人文氣息濃厚的雅痞生活區，如今犯罪、隨機暴力、吸毒、隨地大小便及公開賣淫比例都增加，人行道上也出現大量遊民的營地。每日郵報
紐約市上西城原是人文氣息濃厚的雅痞生活區，如今犯罪、隨機暴力、吸毒、隨地大小便及公開賣淫比例都增加，人行道上也出現大量遊民的營地。每日郵報

美國紐約市的高檔社區上西城（Upper West Side）近日傳出遊民光天化日下在街頭發生性行為，居民控訴大量遊民及犯罪分子湧入讓當地淪陷。

這張攝於上周日的照片近日在推特上引發討論，畫面中的女子正蹲著為男性口交，還可以看到她半脫著褲子。拍下這誇張的一幕的目擊者表示該名女子甚至同時在人行道上「方便」，舉止令人傻眼。

但當地紐約客對此已經見怪不怪，他們近期目睹了社區內犯罪和遊民數量的大幅上升。上西城居民麥克（Mike G）表示這非常骯髒「但已成為這裡的常態，那是在人潮稀疏的周日晚上，不過應該仍有一兩個人經過，我通常不會去拍別人，但這種羞恥的程度是我從未在這附近見過」。

紐約市上西城原是人文氣息濃厚的雅痞生活區，鄰近中央公園、河濱公園，知名影集「慾望城市」常在這區取景，也成為令人嚮往的住宅區。但上個月初，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）將大約13000名遊民從避難所安置到該區的豪華酒店以避免疫情傳播，讓當地生活品質一落千丈，許多有錢人因此紛紛搬家到上州、長島或其他各州。

上西城居民批評該計劃導致犯罪、隨機暴力、吸毒、隨地大小便及公開賣淫比例增加，人行道上也出現大量遊民的營地。紐約警察局2日發布的犯罪報告顯示，全市槍支暴力事件增加了166％。日益嚴重的問題使人們憂心紐約市在疫情結束後的將來，許多人也擔心上西城將無法恢復昔日榮景。

美國紐約市的高檔社區上西城（Upper West Side）近日傳出遊民光天化日下在街頭發生性行為，居民控訴大量遊民及犯罪分子湧入讓當地淪陷。每日郵報
美國紐約市的高檔社區上西城（Upper West Side）近日傳出遊民光天化日下在街頭發生性行為，居民控訴大量遊民及犯罪分子湧入讓當地淪陷。每日郵報
上個月初，紐約市長白思豪將大約13000名遊民從避難所安置到上西區的豪華酒店中，讓當地生活品質一落千丈。每日郵報
上個月初，紐約市長白思豪將大約13000名遊民從避難所安置到上西區的豪華酒店中，讓當地生活品質一落千丈。每日郵報

紐約 遊民 人行道

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