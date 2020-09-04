疫情期間消費亂象 從搶衛生紙變搶筆電

新冠病毒疫情爆發，打亂美國民眾正常生活，疫情初期許多消費者忙著搶購衛生紙。半年之後，暑假進入尾聲，許多學區宣布新學期開學將採遠距上課，如今受到熱烈搶購的頭號商品，則是筆記型電腦。

有線電視新聞網(CNN)報導，為了應付網路上課的需要，全美各地學區幾乎在同一時間大量採購筆電，筆電需求前所未見，供應鏈備受壓力，衍生的結果便是訂購筆電的學區與一般消費者，面臨出貨延誤、商品選擇有限以及科技類產品價格變貴等狀況。

市場追蹤公司NPD集團(NPD Group)分析師貝克(Stephen Baker)指出，供應鏈的設計原本就無法容納如此龐大的需求量，「年底之前如果能夠完全滿足市場需求，我會挺意外的」。

消費電子產品零售商百思買(Best Buy)執行長巴瑞(Corie Barry)上周表示，已經重新恢復營業的各地分電，紛紛面臨超乎預期的筆電需求量，導致產品選擇變得相當有限。

報導指出，密西根州瓦特福(Waterford)居民薇琪‧薛納特(Vicki Shellnut)表示，學區通知筆電出貨延誤，三個孩子只好共用家裡僅有的一台學區發放筆電。

她說，14歲兒子每天需要網路上課兩小時，10歲、9歲的另外兩個孩子，每天則要各自花半小時時間與老師聯絡，完成學區發放的紙本作業。薛納特說，擔任銷售員的丈夫在疫情期間失業，目前家裡無能力為孩子添購筆電。

為了今秋開學所需，科羅拉多州丹佛公立學區(Denver Public Schools)教學科技部主任蘿拉‧胡桑(Lara Hussain)指出，從4月便開始採購各種電腦相關設備，總共訂購的1萬2500台聯想(Lenovo)300E觸控螢幕筆電，終於在7月中旬出貨，不料數周後接到通知指出，第三方供應商的筆電貨運仍卡在海關，廠商建議學區尋找替代方案。

胡桑說，學區嘗試各種方式，包括與知名經銷商、亞馬遜(Amazon)網站聯繫，「可是我們很快就發現，他們都沒有存貨，就連只提供某部份的數量，都不可能」。

洛杉磯聯合學區(Los Angeles Unified School District)發言人上周受訪時表示，目前學區有足夠電腦供所有學生開學使用，但學區訂購做為毀壞替換備用的Chromebooks筆電與iPad平板電腦，都面臨延期出貨。