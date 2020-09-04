白宮否認施壓 阿查爾：準備11月發疫苗無關總統大選

聯邦政府要求各州在11月1日前準備好新冠疫苗分發地點，衛生部長阿查爾(Alex Azar)3日堅稱此事無關11月3日的總統選舉，白宮也否認施壓；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)則呼籲民眾，無須擔心政治會影響疫苗批准時程。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield)在8月27日的信中呼籲，各州州長與衛生廳應最快11月需為發放疫苗做好準備，而且各州很快會收到藥品經銷商麥克森(McKesson)公司的許可申請。

該截止日期引發公衛專家與科學家顧慮，他們擔心疫苗批准恐出於政治動機，或者白宮可能施壓監管單位讓疫苗在總統選舉前上市。

阿查爾3日在哥倫比亞廣播公司(CBS)的「CBS今晨」(CBS This Morning)中表示：「這無關選舉，而是要盡快發放安全有效的疫苗給美國民眾並挽救生命。」

阿查爾指出，無論截止日是哪一天，此舉的重點在於救命，並達到聯邦食品暨藥物管理局(FDA)的安全與效力標準；他說截止日期的決定者為CDC全國疫苗暨呼吸道部門主任梅森尼爾(Nancy Messonnier)與其他疫苗分發規劃人員，並強調自己並未參與。

他說，疫苗數據將由獨立團體「數據與資料安全監測委員會」(Data and Safety Monitoring Board)評估，「我們得為所有突發事件作好準備，這也是CDC這麼做的原因」。

白宮發言人凱莉．麥肯內尼(Kayleigh McEnany)3日記者會堅稱：「沒人施壓FDA做任何事。」

「總統希望我們打破規定藩籬，盡快將疫苗送到美國人民手上，因為人命關天。」麥肯內尼說，「但他不願犧牲任何安全，也會確保美國人民拿到疫苗的流程滴水不漏」。

佛奇3日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時表示，美國人不用擔心政治會影響疫苗批准時程，「FDA明白表示，他們會根據數據作出決策……我想我們可以對FDA說的話保持點信心」。