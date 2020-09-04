華裔商人涉走私魚翅、毒品 遭聯邦起訴

聯邦檢察官3日宣布，包括華裔商人在內與犯罪組織有關的12人，涉嫌走私魚翅、販賣毒品而被逮捕，並以密謀電匯詐騙、電郵詐騙、持有毒品及洗錢等罪名起訴；調查人員起出總值800萬元的現金、珠寶及貴重金屬。

喬治亞州南區聯邦檢察官克里斯汀(Bobby Christine)3日在喬州沙瓦納(Savannah)記者會上指出，美國魚類及野生動物保護局(Fish and Wildlife Service)五年前針對一起魚翅走私展開調查，結果尋線破獲重大犯罪，包括非法運送大麻、洗錢等。

克里斯汀指出，全案偵辦行動範圍後來便不再僅限於打擊從沙魚身上割取魚翅後便任憑其自生自滅的可恥作為而已。

根據聯邦檢察官起訴書，在加州貝林蓋(Burlingame)經營「機緣商業方案」公司(Serendipity Business Solutions)、英文名「泰瑞」的被告吳新朝(Terry Xing Zhao Wu，音譯)，涉嫌從墨西哥走私魚翅進入美國，再將魚翅轉運到香港。

起訴書中指出，吳新朝利用開設在佛州的一家人頭公司，於2016年至2017年間，從沙瓦納港寄出重量總計1萬2500磅(約5670公斤)的魚翅乾貨到香港。

聯邦檢察官指出，佛州巴拿馬市(Panama City)「鳳凰魚貨」公司(Phoenix Fisheries)利用偽造文書規避佛州法律。根據佛州州法，領有執照的業者可以販賣合法捕捉上岸沙魚的魚翅。

檢方調查發現，吳新朝還涉嫌從加州運送大麻到包括喬治亞州在內的其他地區。

調查人員在逮捕嫌犯的過程中，總共起出390萬餘元現金，另外還有價值300萬元的黃金、銀等貴重金屬，及價值100萬元的鑽石。

克里斯汀指出，調查行動仍在持續中，接下來可能有更多嫌犯落網。他說：「請不要誤會，我們對犯罪分子迎頭痛擊，而且他們已經被完全掌握了。」