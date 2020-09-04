川普鼓吹違法？要選民「投兩次票」恐構成重罪

川普總統2日在大選關鍵戰場北卡羅來納州公開要求支持者試著投兩次投票，一次郵寄投票和一次親自投票；「投兩次票」在北卡州屬「重罪」，川普此舉明顯鼓勵選民犯下選舉詐欺行為，引發激烈反彈；白宮和川普競選陣營3日都被迫澄清，表示川普並非鼓動民眾違法，只是要選民到投票所「核實」。

川普2日在北卡州威明頓(Wilmington)停機坪面對支持者及接受當地電視台採訪時，兩度發表相同評論指出：「請盡早郵寄選票，然後親自去投票。如果這個系統真如他們說的那樣好，顯然就不能親自投票了。」

川普在毫無證據下一再斷言，某些州因新冠病毒大流行擴大郵寄投票，將導致11月大選出現選舉詐欺破壞行為；但專家指出，任何形式的選民詐欺在美國極為罕見。

4日是北卡州寄出通訊郵寄投票截止日期；包括北卡在內的許多州，投票超過一次屬重罪，誘使他人多次投票，也是重罪。

川普競選總部和白宮否認川普建議人民違法，強調川普只是要大家去投票所「核實」；白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)3日向福斯新聞表示，「他說得非常清楚，先確保你投的票被計入，如果沒有，就投票。」

不過，川普3日繼續上推特發文，再次要求選民先通訊投票，再去親自投票。

他貼文寫道：「在大選日或提前投票日去投票所看看你的通訊投票有沒有被計入，如果有，表示通訊投票系統運作得當，你就不能親自投票；如果沒有，就投票。」

北卡州民主黨籍首席檢察官史坦(Josh Stein)指責川普，「無恥鼓勵北卡州民違法，好讓他在選舉中製造混亂。」

史坦推文寫道：「請投票，但別投兩次投票！我將盡全力確保人民意志在11月獲得申張。」

民主黨全國委員會(DNC)指責川普鼓勵選民欺詐、破壞人民對選舉公正性信心。

DNC選民保護主任沃特斯-摩根(Reyna Walters-Morgan)聲明表示：「通訊投票是國人參與民主的安全可靠之道，川普應努力讓投票更容易，而不是把它變得更困難。」

北卡州選舉委員會發言人甘農(Patrick Gannon)說，「投兩次票是重罪」，而且不管是用郵寄還是親自投票，只有收到並處理的第一張票會算數。

北卡州選委會執行董事貝爾(Karen Brinson Bell)也發出聲明，阻止選民在選舉日到投票所核實自己的郵寄選票是否已被計入，「這麼做沒必要，也會讓排隊時間更久和增加新冠病毒傳播可能性。」

民主黨總統候選人白登2日被媒體廣泛問到投票問題時，指責川普「試圖讓選舉結果無效」。白登敦促選民儘早投票，「要克服此事，作法就是投票、投票、投票。沒有任何一絲證據顯示通訊投票涉及詐欺。」