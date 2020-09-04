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美前官員憂心：川普若連任 會脫離北約

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
消息人士透露，川普若連任成功，極可能退出北約。圖為美川普（前排右二）去年7月在布魯塞爾北約峰會上，與其他領袖合照。(路透資料照片)
消息人士透露，川普若連任成功，極可能退出北約。圖為美川普（前排右二）去年7月在布魯塞爾北約峰會上，與其他領袖合照。(路透資料照片)

川普總統上台近四年來，多次公開批評北大西洋公約組織(NATO)，憤怒要求其他會員也應像美國一樣，公平分擔協防歐洲的國防費用；消息人士透露，川普私下發言用詞則更尖銳，一再喊著要讓美國退出成立已有71年歷史的北約，如果川普連任成功，極可能說到做到。

曾在川普內閣任職的多位前國安高層官員近來紛紛指出，從華府國會山莊一路延伸到歐洲，政壇人士對於川普如果順利連任，接下來可能出現的狀況感到憂心：成功連任讓川普更加膽大妄為，第二任任內將起用大批缺乏經驗的菜鳥加入國安團隊，美國與北約的關係一路走下坡，最後以美國脫離北約畫下句點。

全球戰略史 恐現大變化

前任官員警告，倘若美國退出北約，將成為好幾個世代以來，全球戰略史上出現的最大變化，同時象徵俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)的重大勝利。

最新證據顯示，就在2020年大選進入倒數之際，川普對於脫離北約的念頭，再度浮上檯面。

前任白宮國家安全顧問波頓(John Bolton)8月間接受西班牙報紙訪問時透露，川普可能使出「十月驚奇」(October surprise)招術，在選前宣布如果連任成功，美國就會退出北約。

紐約時報記者施密特(Michael Schmidt)所寫的爆料新書中則指出，海軍陸戰隊四星上將退役的前白宮幕僚長凱利(John Kelly)曾私下表示，在川普手下工作面臨最大的困難，就是設法阻止川普將美國退出北約。

華府與歐洲的國安單位在過去幾個月裡終於稍微放鬆，因為川普已不太可能在第一任任期結束前，做出任何挑戰北約核心宗旨的舉動；不過，隨著投票日漸漸逼近，歐洲盟邦的焦慮感又開始出現。

川普競選團隊8月間公布連任施政五十項目標清單當中，並沒有名確點名北約，僅提到「要求盟邦公平分擔」。

華府智庫「布魯金斯研究所」(Brookings Institution)美歐關係研究中心主任萊特(Thomas Wright)認為，川普讓美國斷然退出北約的風險確實存在。

萊特指出，從波頓與凱利的談話中可以推斷，川普其實希望在第一任內，對於退出北約做到更多，「如果大選結果讓川普覺得一吐悶氣，覺得人民為他的政策全力背書，我想他就會直接讓美國退出北約。」

川普 北約 國安

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