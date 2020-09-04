用中文說「那個」讓黑人學生誤會 美南加大教授被停職
美國一名南加州大學教授在講授語言相關內容時，將英文的「that」比作為中文的「那個」，雖然發音很標準，但聽在非裔學生耳裡，卻像是種族歧視的詞彙「nigger」，引發非裔學生反彈，該名教授目前已被暫停授課。
National Review報導，南加大馬歇爾商學院溝通相關課程教授派頓（Greg Patton）日前在線上授課時提到「填充詞」的用法，並舉英文「that」為例，在中文就是「那個」，派頓並重複說了三次「那個」，結果引起非裔學生不滿。
對此，校方發布聲明說，「最近學校一名教師在上課時使用一個中文詞彙，在英文裡聽起來像是種族歧視。我們深知種族主義語言的歷史、文化和其帶來的有害影響」，會請另一位教授接管這門課程。
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