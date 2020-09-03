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被爆違規上髮廊還未戴口罩 波洛西：我被設計了

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合2日電

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)本周被揭露在商業活動尚未開放前，不但獨自前往髮廊消費，還未戴口罩；隨後福斯新聞網(Fox News)將店家的監視錄影畫面公開後，波洛西聲稱自己是「被設計了」，且指控該髮廊應向她道歉。

與波洛西一向不合的川普總統也不忘藉此機會調侃一番：「這家髮廊的老闆一定很討厭瘋狂的波洛西，居然拿監視錄影器畫面來扯她後腿，她對待髮廊的老闆大概就像她對其他人一樣地差勁。」

波洛西2日在舊金山的記者會上表示：「我多年在這家髮廊消費，他們告訴我只要約好時間就可提供一對一的服務，而我相信他們；但我的信任被背叛了，我也應對我付出的信任負責，我被設計了，我應該負全責。」

此外，波洛西還指控髮廊意圖不軌：「我不會去問他們公開影像的動機是什麼，上一秒他們告訴我『歡迎光臨』，下一秒卻背叛我的信任，這是個騙局，他們欠我一個道歉。」

舊金山政府日前下令，美髮業將於9月1日恢復營業，但仍不得染髮、洗髮以及其他使用化學藥劑的項目，但波洛西卻提前於31日造訪該髮廊。

同時，加州公衛局(Public Health)也要求民眾從事任何室內活動都應戴上口罩，但監視器畫面卻不見波洛西遵守規範；波洛西說：「我當時才剛洗完頭，洗完頭的時候我是不會戴口罩的，難道你們洗完頭會戴口罩嗎？」

波洛西的發言人漢米爾(Drew Hammill)1日以公開聲明解釋：「店主向議長作了說明，只要店內只有一名客人，沒有其他人就不違反安全規定；店家迎請波洛西消費。」

儘管如此，波洛西光顧的「eSalon」髮廊店主愛芮卡‧凱恩斯(Erica Kious)卻認為，波洛西的造訪等於「給美髮業者重賞一巴掌」，並表示：「你知道，當別人哪裡都不能去的時候，她卻覺得她可以來去自如，做自己想做的事，然後我卻連工作都不行。」

髮廊 口罩 舊金山

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