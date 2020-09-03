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助卿史達偉：三公報未禁美台對話 中無需過度反應

世界日報 / 記者張文馨／華盛頓報導

國務院亞太助理國務卿史達偉(David Stilwell)2日表示，美台舉行經濟商業對話，在一法三公報下是「完全被允許的」，一法三公報中沒有任何內容禁止這些事情，北京不應有任何強烈反應，這對增進美中兩國之間的繁榮毫無幫助。

美國官員過去談到「一中政策」，一貫重申信守台灣關係法和美中三公報。

美國政府31日公布兩份有關雷根總統1982年六項保證的解密電報，史達偉同日表示，美國至今仍以1979年的台灣關係法、華盛頓與北京之間的三項聯合公報，以及雷根總統1982年六項保證備忘錄，作為對台政策指導。

史達偉2日在國務院記者會上，被記者問到美台舉行經濟商業對話，是否會招致北京報復反擊，他回到「一法三公報」的立場。

史達偉說，北京會決定如何反應，美國政府的工作是預作考慮和準備，若看一下美中聯合三公報和台灣關係法，對照國務院日前發布的聲明，有關經濟關係與文化交流等種種內容，都是完全被允許的，公報與台灣關係法中，沒有任何內容來禁止這些事情，所以北京不應有任何強烈反應，這對增進美中兩國之間的繁榮毫無幫助。

另外，台灣解禁對含萊客多巴胺的美豬與30月齡以上的美牛，是否有助開啟台美的自由貿易協定，史達偉表示，貿易問題由美國貿易代表署(USTR)回應，美國已宣布由主管經濟成長、能源與環境事務的國務次卿克拉奇(Keith Krach)與台灣進行經濟對話。

史達偉說，美國讓台積電在亞利桑納州設置晶片製造廠，這對美台來說都是好消息，如今更樂見蔡總統消除貿易障礙。

引發北京不滿的不只是美台經濟商業對話，捷克參議院議長韋德齊上月30日率團訪台，中國國務委員兼外交部長王毅31日表示，挑戰一中原則，必將付出深重代價；白宮國安會2日在推特發文，貼出韋德齊在立法院發表演說的片段，並指「任何霸凌行為，都不會停止美國的夥伴促進共享民主價值觀。」

國安會的推文中，包含路透製作的韋德齊在立法院以中文說出「我是台灣人」的演講片段。

北京 史達偉

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「對等互惠」 國務院：中官員訪美校園須報准

美台經濟對話將舉行 美亞太助卿：一法三公報均未禁止

美台經濟對話不怕中方報復 美助卿：三公報沒禁止

美對台「六項保證」 有2版本

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