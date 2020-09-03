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偷錄梅蘭妮亞對話 沃可夫：求自保

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)。（歐新社）
第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)。（歐新社）

第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)前密友兼顧問史蒂芬妮‧溫斯頓‧沃可夫(Stephanie Winston Wolkoff)的爆料新書1日上市後；沃可夫2日表示，由於協助川普總統就職典禮規畫相關開銷遭質疑，她暗中錄下與梅蘭妮亞對話，以求自保。

49歲的沃可夫與梅蘭妮亞同齡，她曾任Vogue特別活動總監，2003年即與梅蘭妮亞結識，往來頻繁。在協助規畫2017年1月川普就職典禮後，她開始擔任第一夫人辦公室不支薪資深顧問。沃可夫最後離開白宮，與川普家族合約在2018年2月終止。白宮抨擊她的新書「充滿誤解和偏執」。

紐約時報指出，總計三本未經梅蘭妮亞授權出版的爆料書籍中，比起2019年CNN記者凱特‧班尼特(Kate Bennett)撰寫的「自由的梅蘭妮亞外傳」(Free, Melania)和今年稍早華盛頓郵報記者瑪麗‧喬登(Mary Jordan)撰寫的「她的交易藝術：梅蘭妮亞未公開的故事」(The Art of Her Deal) ，沃可夫的新書爆料最多。

沃可夫向MSNBC談及自己暗中錄下與梅蘭妮亞對話時表示，「白宮指控我暗中對朋友錄音，說我有多可怕。沒錯，如果她是我的朋友，那樣做是很可怕。但梅蘭妮亞和白宮指責我犯罪，還公開羞辱我，把我開除，讓我成為代罪羔羊。我就是在那一刻按下了錄音鍵。她不再是我的朋友，她任由他們把我拉下來。」

沃可夫還表示，梅蘭妮亞曾告訴她，白宮律師對梅蘭妮亞說，因為可能針對總統就職委員會展開調查，梅蘭妮亞只能選擇背棄朋友一途。因此她錄下自己和第一夫人的對話，「盡一切力量自保」。

第一夫人幕僚長兼發言人葛瑞珊(Stephanie Grisham)表示，沃可夫「出書是為了報仇，任何偷錄所謂最好朋友的人，都不誠實。」葛瑞珊並說：「此書充滿誤解和偏執，且是出於想像中的報復需求。 沃可夫極度缺乏安全感，透過輕視和指責與她共事的所有人建立自我，卻仍以受害者自居。」

梅蘭妮亞 白宮 第一夫人

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