昔日閨密：第一夫人談公事 也用私人電郵

曾任第一夫人辦公室資深顧問的史蒂芬妮‧溫斯頓‧沃可夫(Stephanie Winston Wolkoff)接受「華盛頓郵報」專訪時說,梅蘭妮亞‧川普隨丈夫入主白宮之後,仍然固定使用川普集團(Trump Organization)的一個私人電郵帳號,以及註冊於「梅蘭妮亞網站」(MelaniaTrump.com)的一個電郵帳號,以及通訊軟體iMessage、加密通訊Signal。

曾是梅蘭妮亞多年好友的沃可夫說,先前她在一天之內都會與梅蘭妮亞簡訊或電郵多次溝通,「我跟梅蘭妮亞都沒使用白宮的電子郵箱」。沃可夫所寫的「梅蘭妮亞與我:我與第一夫人友誼之起落」(Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady)已在1日上市。

華郵記者查看了日期在川普總統就職後的梅蘭妮亞寄送訊息,發信地址是私人電郵帳號以及通訊軟體帳號,內容包括討論政府部門人員僱用,以及包括沃可夫經手案件的合約發包等。

也有內容討論到梅蘭妮亞與川普前往以色列及日本的國事訪問行程細節,以及梅蘭妮亞發起的「成為最好」(Be Best)行動倡議策略合作計畫、白宮復活節彩蛋活動規畫。

梅蘭妮亞從私人電郵發送的訊息內容裡,還包括川普2017年就職大典經費來源。出身時尚圈與媒體界的沃可夫,協助規畫川普就職大典及相關活動,賺進2600萬元酬勞。消息被媒體披露後,梅蘭妮亞2018年2月底透過新聞秘書宣布:「第一夫人辦公室已終止與沃可夫女士之間的無償契約關係。」

川普家庭成員由於使用私人電郵,先前已經遭到檢討。眾院監督暨改革委員會去年針對雙雙擔任白宮資深顧問的第一千金伊凡卡與丈夫庫許納使用私人電郵展開調查。

曾任白宮操守律師的潘特爾(Richard Painter)指出,第一夫人並非政府公務人員,但如果處理與政府有關公務,應該使用白宮電郵帳號才對,使用私人帳號可能面臨的問題為,若保存不當,有朝一日收到傳票時,白宮可能無法提供郵件資料。