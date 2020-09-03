白宮前發言人桑德斯爆：總統要我赴北韓為國「奉獻」

白宮前發言人莎拉‧桑德斯(Sarah Sanders)的回憶錄「為自己發聲」(Speaking for Myself，暫譯)將於8日出版，她在書中提到，川普總統認為北韓領導人金正恩對她有意思，要她留在北韓為國「奉獻」。

2018年6月，川普和金正恩在新加坡舉行歷史性的首次川金會，時任白宮發言人的桑德斯隨行。桑德斯說，川金兩人會談時，「我抬起頭，發現金正恩正盯著我瞧。我們視線直接對上，他微微點頭，似乎對我眨了眨眼。我呆住了，很快低下頭去繼續做筆記。」

會後前往機場的路上，她將這段經過告知川普和當時的幕僚長凱利；結果川普說：「金正恩看上妳了！真的，他XX的對妳有意思！」當下川普和凱利都對此大笑，但桑德斯說：「先生，請停止。」

不過川普一不做二不休，告訴桑德斯，「莎拉，就這樣吧，為了國家著想，妳應該去北韓。你的老公和小孩會想念你的，你會是美國的英雄。」

川普和金正恩一共會面三次，包括去年7月在南北韓非軍事區，川普更成為首位踏上北韓領土的美國總統；不過，儘管兩人在新加坡、河內和非軍事區會面，自稱兩人關係良好的川普，卻未能說服他放棄核武。

桑德斯說：「這真的需要奇蹟。」在她的著作中，也將揭露川普和金正恩私底下的互動；像在新加坡的會面後，兩人也談論時下熱門話題，如女子足球等運動。

川普還曾拿出薄荷涼糖要請金正恩吃，他有些不願地接下後，川普突然將口中的糖吐出來，證明真的是薄荷糖而不是毒藥。

桑德斯的「為自己發聲」，將不會如前國安顧問波頓(John Bolton)等官員的著作大肆抨擊川普，將醜聞全盤托出。她也將不吝表露對川普的稱讚，分享兩人共事的時光。

她在去年6月以希望與家人有更多時間相處為由，離開白宮職位；據傳她有意重返政壇，而出書是她競選阿肯色州州長的第一步。