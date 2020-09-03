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民眾重防疫勝於平亂 川普仍輸拜登8個百分點

世界日報 / 編譯林育正／綜合2日電

兩黨全代會後，各家民調仍顯示民主黨候選人拜登領先尋求連任的川普總統約八個百分點左右；儘管川普企圖借助非裔平民遭警槍殺引發的暴動，頻頻喊出「法律與秩序」做為連任籌碼，但民調顯示，就算示威失控，民眾仍較關心新冠肺炎疫情是否被控制住。

根據路透和益普索2日發布的民調，拜登暫以47%比40%領先川普；川普希望用平定示威犯罪的訴求爭取支持，但他顯然畫錯重點，大眾最擔心的仍是新冠肺炎疫情。這項民調在8月31日和9月1日進行。

新冠肺炎在美國造成的死亡人數逼近19萬，多達78%民眾表示對疫情「非常」或「有些擔心」；近60%認為，川普必須為疫情、學校和企業延緩重啟負責。

相較之下，僅8%的美國成人認為犯罪為國內首要問題；30%的回答為經濟和就業，16%則認為是健保系統；此外，53%民眾同情為了種族不公走上街頭的人，與7月的52%相去不遠。

此外，今日美國與蘇福克大學(Suffolk U. Poll)調查千位選民的民調指出，拜登支持率為50%，領先川普七個百分點。

此份民調指出，有四分之一的民眾表示，若支持的候選人敗選，將無法接受這是公平的選舉結果；有多達83%的共和黨人士認為，通訊投票可能造成舞弊；民主黨人士則有約三分之一。

有線電視新聞網(CNN)與獨立民調機構SSRS顯示，拜登以51%領先川普八個百分點，與全代會前變動不大；對於候選人解決國內問題的能力，兩人皆與全代會前相同，拜登49%，川普43%。

格林涅爾學院(Grinnell College)聘請資深民調專家謝爾澤(J. Ann Selzer)進行民調，指出拜登的支持率49%領先川普的41%；尤其在女性、郊區和擁有大學學歷的選民中，拜登皆取得領先。

2016年勝選時，川普成功贏得49%的郊區選票，壓過喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)的45%；不過現階段，拜登在郊區取得58%比35%的大幅領先。

在川普最渴望爭取的「郊區家庭主婦」群體中，拜登更擁有64%比31%的大幅優勢，使川普的連任之路陷入苦戰。

川普 民調 新冠肺炎

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