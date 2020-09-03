百萬選票太晚寄 11月大選恐出事

郵政總局(USPS)內部稽核發現，今年選舉的100多萬張初選選票太晚寄出給選民，及時郵遞問題若不解決，11月的選舉通訊投票更多，恐怕會出問題。

根據郵政總局自己的內部調查，6月2日到8月13日之間，各地選務所寄出給選民的選票，多在規定期限內的最後一周才寄出；選民收到、勾選然後趕快寄回，讓選務人員來不及計票的風險非常高，意即很可能未被列入計票，等於白投一票。

郵政總局稽核報告指出，至少好幾百張票在選舉日過後才寄出，意味將無法計入選票；此外，通訊投票的選民，極少數運用郵件追蹤程序，關切選票是否寄達選務單位。

今年由於新冠病毒疫情的關係，估計至少有四分之三選民可要求通訊投票，亦即估計最多達8000萬張通訊選票將塞爆郵筒和郵局；各項研究都顯示，郵局是否能及時處理完這麼多選票，備受質疑。

稽核報告中說，雖然郵局為2020年選舉該做的準備都盡力了，但在如何統合利害關係各方的程序，以及郵局處理程序，以確保選舉郵件和政治郵件都能及時遞送，仍有諸多令人擔憂處。

在針對初選情況的稽核報告中，主要怪罪地方選務人員，拖到最後一刻才把選票寄給選民。

本稽核報告公布時機，正值川普總統不斷暗示通信投票「有詐」，而他派任的郵政總局長德喬伊(Louis DeJoy)又不斷出手「改革」郵政運作，遭致「故意拖緩郵件遞送」的批評，難怪民主黨人擔心，川普是不是想藉郵局作業，提高自己當選的機率，或者萬一輸掉選舉，可以怪罪郵局。

德喬伊說，郵局有能力應付選舉的需求；不過，郵局已連續好幾個月拜託各州選務機構，不要拖到最後一刻才把選票寄出，屆時若發生因送選票抵太晚而變成無效票的情況，將引發爭議。