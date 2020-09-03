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美國總統大選首場辯論29日登場 犀利華勒斯主持

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導

總統辯論委員會(Commission on Presidential Debates)2日宣布，川普總統與民主黨候選人白登在2020年大選期間將有三場辯論會，每場辯論都只設一名主持人，首場辯論訂於29日登場，由「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)資深主播華勒斯(Chris Wallace)主持。

華勒斯曾主持2016年總統大選辯論會，擅長尖銳提問，備受好評；川普經常在推特，點名批評華勒斯。

第二場辯論會訂於10月15日舉行，主持人為C-SPAN電視頻道政治主編史卡利(Steve Scully)；2016年總統大選辯論會上，史卡利也擔任輪班主持人，C-SPAN頻道向來以客觀中立為最高目標，史卡利是受到各界尊重的新聞播報員。

美國國家廣播公司(NBC)白宮記者、「今日」(Today)晨間新聞周末時段共同主持人克莉絲汀‧維爾克(Kristen Welker)，將主持訂於10月22日舉行的第三場辯論會；這將是她第一次主持總統大選辯論，她也成為大選辯論會上有史以來第二位獨挑大樑的非洲裔女主持人。

副總統潘斯與民主黨副總統候選人賀錦麗訂於10月7日舉行的辯論，將由今日美國報(USA Today)華府分社主任蘇珊‧佩吉(Susan Page)主持。

總統辯論委員會為非營利組織，從1987年以來負責總統大選辯論會籌辦，對於辯論會主持人的挑選擁有最終決定權，總統候選人不得否決人選。

今年8月間，川普律師朱利安尼(Rudolph Giuliani)曾送了一份有著24名記者的名單供總統辯論委員會參考，希望列入辯論會主持人考量，但這份名單完全未獲採納。

根據透露，其中約有四成都是與福斯新聞網(Fox News)或福斯商業新聞網(Fox Business)有關的媒體人，但華勒斯則未列入其中。

另一方面，最常被川普公開抨擊的有線電視新聞網(CNN)，也沒有任何記者或主播獲選為辯論會主持人；在2016年大選時，CNN主播庫柏(Anderson Cooper)曾擔任共同主持人。

川普 主播 福斯

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