選戰攻防 拜登聚焦防疫 今拜訪基諾沙 川普鎖定防暴 緊咬示威暴力

民主黨總統候選人拜登1日把競選矛頭轉回新冠疫情、如何讓學校安全開學，並抨擊川普政府處理方式；川普總統則依舊緊咬族裔動盪，並簽署備忘錄，指示當局研議刪減未能平息種族騷亂城市的聯邦預算。

這場讓美國無一州倖免的公衛危機，已奪走超過18萬4000條美國人命，而近日的族裔糾紛，更使得美國社會動亂不安；威斯康辛州基諾沙郡(Kenosha)29歲非裔男子布萊克(Jacob Blake)被白人警方從背後槍擊七次後癱瘓，俄勒岡州波特蘭和基諾沙郡出現大規模抗議，在川普1日訪問基諾沙後，拜登也將於3日到訪。

在數百萬名學生即將開學之際，拜登競選策略聚焦如何在疫情未歇之際安全地重啟校園，無論新學年採取面授或遠距授課。

拜登說：「若川普政府早點做好份內工作，對抗危機，美國學校將可安全地重啟。」

川普2日則簽署一份五頁的備忘錄，下令聯邦機構提交報告給白宮管理和預算辦公室(OMB)，指示重新規畫未能平息暴亂的紐約市、西雅圖、華盛頓特區和俄勒岡州波特蘭的聯邦預算。

川普在備忘錄中寫道，「我的政府不會允許聯邦稅款，挹注沒有法治的城市。」

明尼蘇達州非裔佛洛伊德(George Floyd)5月25日被上銬後遭白人警察以膝蓋壓頸致死，威斯康辛州基諾沙郡非裔布萊克遭警方開數七槍致癱等事件引爆族裔、警民糾紛，全美遊行抗議四起。

川普1日造訪基諾沙試圖平息人民高張的反警情緒，重申自詡為維護「法律與秩序」的總統，不睬人民反對聲浪；拜登則訂3日造訪基諾沙，將舉行社區會議。

川普2日赴北卡州參加發表二戰終戰75周年紀念活動，並將北卡州威明頓(Wilmington)訂為第一個「美國二戰遺跡城市」。

川普在軍艦前演講說：「有了此遺跡城市，我們自豪地宣布，美國不會泯滅歷史；我們為英雄歡慶，珍惜遺產，維護歷史，創造未來。」

他話鋒一轉，提及全國種族主義和警察暴力的抗議；多數抗議大致和平，他卻說：「美國戰士在海外擊潰法西斯主義，卻眼睜睜地看著境內的自由遭暴徒踐踏，這些人只知道一件事，就是蠻力。」