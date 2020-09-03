監控移民？ 國安部將擴大蒐集非公民「生物特徵」

川普政府1日宣布，將提案擴大蒐集個人「生物特徵」資料，作為移民執法之用；國土安全部在聲明中指出，美國公民暨移民服務局(USCIS)將蒐集已在美居住或工作的非公民，或申請在美定居或工作者的眼睛虹膜和臉部掃描、聲紋及某些案例的DNA；此舉涉嫌監控移民群體，已引發外界對公民自由和資訊保護的擔憂。

國安部聲明表示，將很快發布擴大蒐集個人生物特徵新法規；新規定將授權使用新技術，取得聲紋和臉部識別等，以驗證識別個人身份。

國安部轄下的海關與邊境保護局(CBP)目前已在蒐集任何非法入境者的虹膜掃描等生物特徵資料。

國安部並未發布擬議中的法規或更詳細內容，在公眾意見徵詢期後，新法規通常需要幾個月時間生效；正如川普政府提出的大多數移民措施一樣，預期這項措施可能也會引發法律挑戰。

取得政策草案的BuzzFeed News稍早報導，國安部如果需要驗證某人身分，還會要求美國公民擔保親屬來美提供生物識別資料，包括某些案例需提供DNA。

移民政策研究所(Migration Policy Institute)分析師莎拉·皮爾斯(Sarah Pierce)表示：「這擺明是擴大監視，尤其是可隨時要求移民提供這些生物識別資料。」

國安部代理副部長古奇內利(Ken Cuccinelli)在聲明中表示，新規定是為改善身分驗證和現代化操作，「利用易取得技術來驗證我們正在篩選的個人身分是負責任的管理之道。蒐集生物識別訊息還可防止身分盜用，並阻止身分詐騙事件。」

隱私權監督機構電子前線基金會(EFF)律師表示，沒有理由擴大生物識別數據蒐集，也沒有關於信息可保留多長時間、如何使用信息及是否可與外國政府機構共享信息的明確規範。

EFF律師侯賽因(Saira Hussain)說：「似乎沒有任何跡象顯示這將有助打擊欺詐或類似行為。相反地，它的目的是讓政府透過取得最獨特也最敏感的生物識別信息，監控移民社區。」

侯賽因表示，個資保護問題也令人擔憂；蒐集的個人資訊越多越敏感，政府就越可能面臨潛在資料洩露事件。

美國公民自由聯盟(ACLU)政策副主任安垂雅‧佛羅瑞斯(Andrea Flores)表示，新政策是侵犯隱私權，也是行政部門試圖減少移民的作法之一。

前歐巴馬政府國安部政策分析師佛羅瑞斯表示，「他們確是想透過製造新障礙來關閉合法移民，藉著要求人們交出最個人的資訊，阻止人們使用合法移民途徑。」