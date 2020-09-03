「對等互惠」 國務院：中官員訪美校園須報准

國務卿龐培歐2日表示，為反制中共長期對美國駐中外交官施加的重大障礙，禁止美國外交官與中國人民接觸，國務院決定要求駐美資深中國外交官，在獲得美國政府允許後，才能訪問美國校園，和地方政府官員見面；他表示，「我們只是要求對等互惠。」

中方反對：粗暴踐踏維也納外交公約

中國駐美大使館對此表示，中國一貫支持美國在內的各國駐中國外交人員「依法」開展公務活動，美方以對等為由，再次對中國駐美外交領事人員無端設限，人為製造障礙，是對「維也納外交關係公約」和「維也納領事關係公約」的粗暴踐踏，也與美方標榜的開放自由理念背道而馳，中方堅決反對。

美方行動：標注中國官方社群帳號

龐培歐(Mike Pompeo)表示，美國將採取行動，確保中國所有使館人員和領事館的社群媒體帳號，被適當標注為「中國政府的帳號。」另外，中國大使館和領事館在使館外舉辦超過50人以上的文化活動，也須事先獲得國務院許可。

這是繼國務院7月21日下令關閉中國駐休士頓總領事館後，美方再度對中國駐美外交官員設限；國務院21日下令限期關閉中國駐休士頓總領事館後，中國外交部24日宣布要求美方關閉駐成都總領事館。

龐培歐2日舉行國務院記者會宣布此事，事後也發出新聞稿說明；龐培歐說，中國長年來都對在中國工作的美國外交官設下重大障礙，已遠遠超過外交常態；當中國外交官在美享受開放管道，中國不斷忽略美國對於促進雙方平等對待的要求。

不滿中國當局阻美外交官接觸人民

龐培歐舉例，中國當局實施不透明的審批制度，阻礙美國外交人員執行日常業務和中國人民接觸，當美國外交官嘗試舉辦文化活動、公務會議，和拜訪大學校園，都會習慣性地面臨障礙。

龐培歐還說，中國對大學校園、大眾傳媒和社群媒體的控制，讓美國外交官和中國人民接觸受限。

龐培歐表示，國務院被迫對中國外交官施加新限制，以直接回應中國政府長久以來，對美國外交官施加的過分限制；美國實施新規定的目標在促使中國更加透明處理此事，若中方消除對美國外交官的限制，美國也隨時準備對等回應。

國務院亞太助卿史達偉(David Stilwell)在記者會表示，龐培歐的對等政策並非新出爐，美國去年10月起，已要求中國外交官告知美國所有公務旅行的地點，中國外交官去見了州長、市長和學校理事會，美國政府都有所掌握。

史達偉表示，美國現在所做的努力，不是在弱化關係和互動，而是讓中共了解，美國正致力讓關係恢復平衡，目前狀態顯然失衡。

「平衡就是穩定，這種關係的不穩定引起我們的全面關注。史達偉說，「我們正在採取步驟修正此事。」

另外，龐培歐也提到，從台海到喜馬拉雅山乃至更遠，中國正在明顯加劇欺負鄰國；由於中國在南海的霸凌行為，國務院上周宣布對協助中共實施帝國主義的個人或實體，施加制裁與簽證限制。